Más Madrid mantendrá la pancarta con la inscripción 'Palestina Libre' tras orden de quitar las que señalaban 'genocidio'

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ha confirmado este martes que su mantendrán la pancarta con la inscripción 'Palestina Libre' tras la orden de retirar de la fachada del edificio de Grupos Municipales aquellos carteles que incluyeran en término 'genocidio'.

En declaraciones a los medios desde la Cuesta de Santo Domingo, Rubiño, ha llamado al presidente del Pleno municipal, Borja Fanjul, "comisario político de Almeida" tras insistir en que están "a la espera" de su actuación y la del Ayuntamiento con respecto al auto judicial.

El edil ha remarcado que "la pelota está en su tejado" y que desde Más Madrid, "como no puede ser de otra manera", respetarán las decisiones judiciales, aunque ha recordado que se trata de "unas medidas cautelares".

Su pronunciamiento llega después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 18 de Madrid ordenara este lunes la retirada provisional de las pancartas en apoyo al pueblo palestino desplegadas por Más Madrid en el edificio de grupos de la calle Mayor de la capital que aludan al presunto 'genocidio' pero sí permitiera que recojan la expresión 'Palestina Libre'.

En este contexto, ha afirmado que se mantendrán "defendiendo los intereses" de su formación "en lo que respecta a la libertad de manifestación que implican esas pancartas", así como peleando "en los tribunales por el resto" de cartelería.

"Estamos muy orgullosos de haber acompañado con esas pancartas la situación que se ha vivido y que se sigue viviendo en Gaza. Nosotros seguimos pensando exactamente lo mismo sobre el genocidio que está perpetrándose a manos de Israel contra el pueblo palestino", ha expresado el portavoz en funciones.

Además, el edil ha criticado que "por mucho que se están celebrando" los acuerdos de paz impulsados por Estados Unidos, se siguen "viendo como los ataques no están cesando".

Por tanto, desde Más Madrid van a "seguir acompañando la reivindicación de miles de madrileños que creen que mostrar la solidaridad con Gaza y seguir ejerciendo presión sobre las instituciones internacionales es el único camino".