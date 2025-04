Más Madrid marcha por el derecho a vivienda, por "un Madrid libre de buitres" y contra "los matones" de la desokupación

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de Más Madrid se han echado este mediodía a las calles de la capital para apoyar la manifestación convocada por 40 organizaciones a favor el derecho a la vivienda y "por un Madrid libre de buitres".

"Y no nos vamos a cansar de insistir, no nos vamos a cansar de decir que si la vivienda es un derecho tiene que prevalecer por encima de la avaricia de los que se lucran, de los alquileres abusivos y de la especulación inmobiliaria. Y también por encima de esos cómplices en la política madrileña como son Ayuso y Almeida, pero también todos aquellos que no se atreven a poner coto a la especulación inmobiliaria. No nos cansamos de decirlo", ha indicado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot.

Según ha explicado, la emergencia habitacional en Madrid es un problema que tiene solución y esta pasa por poner "un dique democrático a la especulación y al poder inmobiliario". "Hay que generar, hay que construir poder para las inquilinas y poder para las personas que necesitan una casa para vivir y para eso hay que alinear las instituciones con el derecho a la vivienda. Hay que poner tope a los precios de la vivienda, hay que cerrar los miles de pisos turísticos ilegales, hay que aplicar el contrato de alquiler indefinido y hay que llenar esta región de un parque público de vivienda asequible", ha apuntado.

"Así que ahí estará más Madrid para defender el derecho a la vivienda, para que Madrid esté libre de buitres y lo estamos construyendo desde las instituciones y desde las calles", ha proseguido la diputada autonómica.

CONTRA LOS "MATONES A SUELDO" DE LA DESOKUPACIÓN

Sobre la ilegalización de los grupos de desokupación que piden los organizadores de la manifestación de hoy, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento ha subrayado que en esta conversación pública grande que hay en nuestro país sobre vivienda "hay actores particularmente interesados en generar problemas, en convertir problemas estadísticamente pequeños y dentro de ellos se encuentran este tipo de empresas de matones, de matones a sueldo y violentos que tienen como objetivo principal en la vida y es de ser miserable el de poner en el punto de mira a las familias más vulnerables de nuestra ciudad y de nuestro país".

"Desde luego todo lo que vaya en la dirección de que este tipo de matones a sueldo no puedan con impunidad ejercer violencia sobre las personas al margen del Estado y de las leyes que rigen para todos los demás nos parece una buena decisión", ha indicado.

Sobre las huelgas de alquileres, Maestre ha respondido que es una propuesta o una medida de conflicto para los inquilinos o inquilinas que viven situaciones de amenaza de desahucio.

"Cuando hablamos de una huelga de alquiler es de que un bloque en Tribulete, en Galileo, en cualquier calle de Madrid en la que una familia o una persona lleva viviendo 69 años, como se publicaba ayer de una señora que quieren desahuciar y que tiene 87 años y que de la noche a la mañana un fondo buitre compra su piso y le dice aquí están sus maletas, usted tiene que irse de casa. En ese sentido, la huelga de alquileres es una propuesta de conflicto para evitar que ese tipo de fondos buitre hagan lo que quieran con las vidas de las personas. En ese sentido es una propuesta de conflicto social más que institucional", ha esgrimido.

La edil de Más Madrid ha destacado que la propuesta de su partidos sobre los alquileres "ha sido clara y tajante y tiene que ver con la aplicación de la Ley de vivienda en Madrid, es decir con el tope a los precios de los alquileres y con que el gobierno de España deje de subvencionar con fondos públicos a las comunidades autónomas que ponen el cazo para recoger el dinero del Estado para después no aplicar las medidas del Estado".

"Es decir, que quien quiera acogerse a los fondos de vivienda, de la ley de vivienda, tenga que aplicar la ley de vivienda en Madrid. Y eso hoy en Madrid pasa por la rebaja automática de los precios de los alquileres porque el 100% de la ciudad de Madrid es una zona tensión", ha concluido Maestre.