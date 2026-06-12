Más Madrid se movilizará este sábado para llamar y escuchar a cerca de 5.000 hogares en 13 puntos de la región

Archivo - Campaña 'puerta a puerta' de Más Madrid - MÁS MADRID - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid movilizará este sábado a 350 militantes, voluntarios, cargos públicos y representantes institucionales para llamar y escuchar a cerca de 5.000 hogares en una sola jornada en 13 puntos de la región con la iniciativa 'Gran Puerta a Puerta'.

Esta actividad se realizará en los distritos madrileños Fuencarral-El Pardo, Carabanchel, Usera, Hortaleza, Retiro y Villa de Vallecas y en los municipios de Rivas-Vaciamadrid, Torrejón de Ardoz, Móstoles, Aranjuez, Navalcarnero, Alcalá de Henares y Fuenlabrada, han detallado fuentes de la formación a Europa Press.

Su objetivo es estar presente donde "los efectos de la crisis social provocadas por las políticas" del PP de Isabel Díaz Ayuso y de José Luis Martínez-Almeida son "más visibles" y donde existe un "enorme potencial para ampliar una mayoría progresista capaz de disputar el futuro" de la Comunidad de Madrid.

La campaña del 'Puerta a Puerta' busca "escuchar, recoger malestares, entender las prioridades de la ciudadanía y reconstruir un proyecto político desde abajo". Para este sábado, está prevista la asistencia de la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García; y la portavoz de la formación en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre.

OBJETIVO: MÁS DE 25.000 PUERTAS EN 2026

El partido regional quiere llamar a más de 25.000 hogares de toda la región a lo largo de 2026 en barrios con "altas tasas de abstención", en zonas "castigadas por las políticas pro desigualdad del Partido Popular" y en aquellos lugares donde "viven las familias que más están sufriendo el aumento del coste de la vida y el deterioro de los servicios públicos madrileños".

"El objetivo principal no es ganar un debate, ni recitar un argumentario, ni soltar propuestas en cadena a los madrileños y madrileñas que abren la puerta de su casa a los voluntarios. Es abrir una conversación cara a cara, en la que la otra persona se sienta escuchada, pueda poner nombre a sus preocupaciones y perciba a Más Madrid como una fuerza cercana, útil, presente en el barrio", han defendido las mismas fuentes.

INSPIRADO EN CAMPAÑAS COMO MAMDANI

El 'Puerta a Puerta' ha marcado la última campaña electoral de Die Linke en Alemania, el crecimiento del Partido Verde en Reino Unido o la conquista de la Alcaldía de Nueva York por Zohran Mamdani, con más de 100.000 voluntarios que tocaron las puertas de tres millones de domicilios en su campaña.

Más allá de los números, el objetivo de Más Madrid es "aplicar las ideas" para desarrollar campañas "menos verticales, más militantes, más pegadas al terreno y menos dependientes de la comunicación unidireccional en el que el político habla al ciudadano" a través de los medios de comunicación o las redes sociales.

UNA ACTIVIDAD QUE NO DURA MÁS DE CINCO MINUTOS

La propuesta no dura más de cinco minutos. Primer se realiza un saludo, se pregunta por las preocupaciones del barrio, de la ciudad o de la región, se hace sentir a la persona que "ha sido escuchada" y se vincula la preocupación con el proyecto del partido.

Además, hay varias normas "inamovibles", como ir siempre en pareja, no entrar nunca en las casas, cerrar de forma amable cuando alguien se pone agresivo y asumir "con naturalidad" que habrá "muchas puertas cerradas". Hasta junio, la formación ha llegado a las 7.000 puertas.