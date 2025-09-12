Más Madrid muestra fotos de asesinados en Gaza en la Asamblea y acusa a Ayuso de "seguir legitimando el genocidio"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, interviene tras el Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha comenzado su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región (DER) mostrando fotos de asesinados en Gaza al tiempo que ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "seguir legitimando el genocidio".

Ha sido en el arranque de la intervención de la portavoz de la formación regionalista, Manuela Bergerot, quien ha arrancado recordando a una niña que fue "asesinada" mientras viajaba con su familia y la que acudieron a socorrer dos sanitarios de la Media Luna Roja, siendo y también "asesinados" por Israel.

En este momento el Grupo Parlamentario se ha levantado al completo con fotos de víctimas de Gaza "honrando" a las "62.000 personas asesinadas por Israel en Gaza". "Estas fotos que ven son la prueba de que no son solo un número. Queremos honrar la vida de cada madre que consigue preparar un plato de comida para sus hijos a pesar de las bombas, de cada niña que sigue encontrando fuerzas para jugar entre los escombros", ha espetado Bergerot.

Ha sostenido que su vida es una "lección de humanidad para todos los que siguen legitimando el genocidio" y ha rematado afirmando que la Historia de Palestina es una "lección de persistencia y su lucha por las libertades, un mensaje de esperanza para la humanidad".

"Señora Ayuso, hoy no hay nada más urgente que Gaza. Y hoy usted ha decidido ponerse del lado de los genocidas una vez más, del lado de Netanyahu", ha zanjado Bergerot.