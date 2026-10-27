Más Madrid no consigue arrancar el sí mayoritario necesario para que la tasa de basura no se repercuta a los inquilinos

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid no ha conseguido arrancar el 'sí' mayoritario necesario en el Pleno de Cibeles para que la tasa de basura no sea repercutida a los inquilinos, un rechazo que ha sido abanderado por el PP junto con Vox y los dos concejales no adscritos.

La concejala de Más Madrid Sara Ladra ha preguntado si el PP "va a seguir sin aplicar las leyes que se aprueban en el Congreso de los Diputados, como han hecho con la Ley Estatal de Vivienda o, por el contrario, si van a aplicar el Real Decreto de Vivienda que, entre otras medidas, prohíbe repercutir" a los arrendatarios cualquier gravamen vinculado a la vivienda, "por ejemplo, el IBI o la tasa de basuras".

"Nos consta que EMVS Madrid, que es un arrendador más, está repercutiendo en los inquilinos la tasa de basuras y está permitiendo que en sus promociones de alquileres asequibles el suelo público también se repercuta no sólo la tasa sino también el recibo del IBI a los inquilinos. Ya es una vergüenza que repercutan estos impuestos a personas que tienen que acogerse a estos recursos municipales porque no tienen ingresos para alquilar en el mercado", ha lanzado Ladra, que ha calificado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida como "el mayor fondo buitre que opera en Madrid".

Ante la próxima aprobación de las ordenanzas fiscales, la concejala de Más Madrid ha pedido al equipo de Gobierno "que rectifiquen y que incluyen las modificaciones oportunas para impedir que los propietarios trasladen la tasa de basura, el IBI o cualquier otro impuesto ligado a la vivienda a los inquilinos, incluida la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo".

La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, ha remarcado que la vivienda ha pasado en ocho años de ser la preocupación ciudadana número 16 a la primera, para subrayar que la competencia es fundamentalmente del Gobierno de la Nación.

Los decretos aprobados impactan en la Ley de Contratos, "en la cual se dice que no podrán imponerse a la parte arrendataria los tributos asociados a la vivienda, salvo cuando tenga legalmente la condición de obligado tributario". "Le recuerdo quién es el obligado tributario en la tasa de basura", se ha dirigido a Ladra.