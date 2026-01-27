Más Madrid no irá a la misa de La Almudena pedida por Ayuso al "instrumentalizar el dolor" para "ganar protagonismo"

Archivo - Las coportavoces de Más Madrid Rita Maestre, Mónica García y Manuela Bergerot, durante una rueda de prensa. - Europa Press - Archivo

Más Madrid no acudirá a la misa que se oficiará este jueves por los fallecidos en el accidente de Adamuz (Córdoba) en La Almudena pedida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"No está bien instrumentalizar el dolor de las víctimas para ganar protagonismo y para atacar a los adversarios políticos", han trasladado a Europa Press fuentes del partido regionalista.

Desde Más Madrid han asegurado que irán al homenaje de Estado "cuando toque", cuando "se consensúe con los familiares de las víctimas y no cuando Ayuso 'motu proprio' lo decida".

Por iniciativa propia la presidenta de la Comunidad de Madrid la pasada semana reclamaba al Arzobispado de Madrid la celebración de esta misa funeral como "el mejor homenaje que se le puede hacer" a estas personas porque son "víctimas de todos". "Ese dolor es compartido por todos los españoles", trasladaba.

Madrid respondía conciso al día siguiente a Ayuso afirmando que "si no es la protagonista se muere" y acusándola de buscar "confrontar" tras la "desgracia ferroviaria".

Esta misa en la catedral de Madrid coincide con la misa funeral organizada por la Diócesis de Huelva y a la que asistirán los Reyes Felipe VI y Letizia después de que se haya aplazado el homenaje de Estado que tenía previsto celebrarse este sábado.