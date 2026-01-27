Serrano (PP) asegura que la misa por Adamuz en La Almudena solo "molesta" a aquellos que "viven en el rencor permanente"

Archivo - e986c4c72dbd41896a1f66c6ffe8e866.jpg - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado este martes que la misa que ha convocado el Arzobispado de Madrid para este jueves, pedida por la propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por las víctimas en el accidente de tren de Adamuz, solo "molesta" a aquellos que "viven en el rencor permanente".

"Me sorprende tanta polémica. Hasta que llegó (Pedro) Sánchez al Gobierno nunca ha sido un problema montar una misa para despedir a un fallecido. Es lo que hacemos en España cuando ocurre una tragedia", ha señalado el 'número dos' del PP de Madrid desde la sede del partido en la calle Génova.

Así, ha defendido que no hay "ninguna historia más allá" y ha vuelto a subrayar que hay una parte importante de los fallecidos en el accidente que eran de la región. "Hoy el Arzobispado ha determinado la fecha y la hora de la misma y, por lo tanto, sólo a quienes viven en el rencor permanente, sólo a quienes demuestran un sectarismo constante, como es el caso de Más Madrid, les puede molestar que alguien pida que se monte una misa", ha reprochado.

Considera Serrano que hay "muchas más cosas que deberían de ser más polémicas" y preocupar más que el hecho de que en la Comunidad de Madrid "honestamente y con humildad" se organice una misa para honrar a las víctimas en Adamuz.

La misa funeral, que tendrá lugar en la Catedral de La Almudena --este jueves a las 19 horas según confirmó la Provincia Eclesiástica de Madrid-- coincidirá con la que celebrará este jueves el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, en la Catedral de La Merced al Palacio de Deportes Carolina Marín a las 18 horas.