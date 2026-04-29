Más Madrid pide a Almeida que acaten la sentencia de la tasa de basuras y dejen de "marear un año más a los vecinos"

Archivo - Pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). El Pleno de Cibeles llega hoy, 25 de noviembre, Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género, sin una declara - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Hacienda de Más Madrid en el Ayuntamiento, Sara Ladra, ha pedido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que en contra de lo anunciado --la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo porque "hay motivos"-- acaten la sentencia de la tasa de basuras de 2025 y dejen de "marear un año más a los vecinos".

"Todavía están a tiempo de dejar de marear un año más a los vecinos por su incompetencia al poner una tasa ilegal. Todavía están a tiempo, por una vez, de pensar en las vecinas y vecinos", ha reclamado Ladra en el Pleno de Cibeles.

Eso le ha llevado a la edil a preguntar a la bancada del PP "por qué no votaron en contra de la Ley de Residuos en el Congreso de los Diputados y por qué no presentaron una enmienda que eliminara esta tasa como sistema de financiación de la gestión de los residuos? Porque había otros instrumentos para utilizarlo y empezaron a preocuparse de esta tasa dos meses antes de que tuvieran que implantarla".

"La responsabilidad del diseño de esta tasa es únicamente suya", ha recriminado a la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, sobre una tasa que ha sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) por una cuestión de forma.

Desde Más Madrid han recordado además al PP que "se gastaron 100.000 euros en un informe técnico que luego se les olvidó adjuntar en el expediente, quizá porque el informe técnico era muy dudoso técnicamente", algo que "merece exigir responsabilidades".