Más Madrid pide la comparecencia de la consejera de Sanidad por los cribados de cáncer y el "plantón" en el CISNS

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido este lunes la comparecencia de la consejera de Sanidad de la Comunidad, Fátima Matute, para que aporte los datos de cribados de cáncer de mama, colon y cérvix y por la "espantada" en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) del pasado viernes cuando los representantes de las autonomías 'populares' abandonaron la reunión presidida por la ministra de Sanidad, Mónica García.

Lo ha trasladado la líder de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara de Vallecas. Como parte de su "ofensiva parlamentaria" ha registrado 66 peticiones de información para recabar indicadores técnicos sobre los cribados --los mismos que reclama el Ministerio a las autonomías y que rechazaban compartir desde las regiones encabezadas por el PP--.

"Tras el escándalo de los cribados del cáncer de mama en Andalucía, la ciudadanía madrileña tiene derecho a saber si los programas de cribado están funcionando correctamente en la Comunidad de Madrid", ha espetado Bergerot, quien ha acusado a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, de dar más importancia a "la confrontación política" con la ministra de Sanidad, Mónica García, que a la "salud de los madrileños".

En cambio, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que la Comunidad ha sido "pioneros" en los programas de cribados de detección de cánceres y ha acusado a Más Madrid de tratar de "crear dudas" sobre un sistema sanitario en la Comunidad que es "éxito en toda Europa".

"El sistema sanitario de Madrid es extraordinario y yo creo que quieren crear dudas desde el Ministerio de Mónica García (...) Utiliza un Ministerio como plataforma de oposición a la Comunidad de Madrid, probablemente para incrementar la influencia de su espacio político y por tanto no está al servicio de los españoles, ni de los madrileños", ha apostillado el 'popular'.

En cambio, su homóloga del PSOE, Mar Espinar, ha cargado contra el PP porque la política debe "dar respuesta a los problemas" y "crear certidumbres", algo que "no ha pasado con los cribados de los cánceres de mama en Andalucía".

Entiende que se trata de un "punto de inflexión" en el que los 'populares' han generado "muchísima inseguridad entre los ciudadanos". No le sorprendió el "desplante institucional" del PP en el CISNS, pero ha advertido de que es "una muestra" del PP "ultra que está en España".

Por último, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha cargado contra el error del cribado en Andalucía señalando al mismo tiempo al Gobierno encabezado por Juanma Moreno Bonilla (PP) como a sus predecesores socialistas tras afirmar que fue el PSOE el que implementó este modelo pero los 'populares' no lo cambiaron a su llegada. Ha reivindicado también su petición de una auditoría externa de los cribados en Madrid.