Más Madrid pide la comparecencia de Ossorio por la gestión de Madrid Network cuando era consejero de Economía y Hacienda

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha solicitado este jueves la comparecencia del presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, por el reparto de fondos procedentes de la Unión Europea a la asociación Madrid Network cuando él era el consejero de Economía y Hacienda.

Lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces la líder del partido en la Cámara, Manuela Bergerot, el objetivo es que de explicaciones sobre la "entrega de 10,5 millones de euros" de fondos comunitarios en 2015 a Madrid Network.

"¿Por qué se encargó el reparto de dinero público a una entidad semiopaca como Madrid Network? Ossorio tiene que explicar por qué se confió esta tarea a Madrid Network cuando ya se empezaba a conocer el resultado ruinoso de los préstamos de fondos del Estado que hizo la entidad", ha lanzado la portavoz regionalista.

Bergerot ha cargado contra la deuda de 70 millones de euros que tiene el organismo y los "10,5 millones más que se conocen ahora". "Ossorio tiene que explicar si estas entidades lo devolvieron", ha reclamado Bergerot, quien ha tachado de "chiringuito" que la expresidenta Esperanza Aguirre a Madrid Network, un "pozo sin fondos de chanchullos".

Más Madrid ha afirmado que van a seguir "denunciando la corrupción venga de donde venga" y que van a seguir "fiscalizando y exigiendo transparencia" en al Asamblea. En el caso de que no se aporte "se acudirá a los juzgados".

"No vamos a parar no solo de investigar hasta dónde han ido esos 70 millones de euros más 10 millones y medio de euros que hemos descubierto ahora de ese chiringuito de Esperanza Aguirre y su pupila Ayuso, sino no solo para recuperar y saber a dónde ha ido el dinero de todos los madrileños y para saber qué entidades están vinculadas a eso. Porque esto es presente", ha recalcado Manuela Bergerot al ser preguntada por el rechazo de los 'populares' a fiscalizar en la Asamblea cuestiones de legislaturas previas.

Ante esta petición, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha respondido que esta Cámara tiene que controlar a este Gobierno y ha afeado a Bergerot cargar por Madrid Network mientras "su jefa" la ministra de Sanidad, Mónica García, se "sienta en el Consejo de Ministros de esa mafia que es el Gobierno de Pedro Sánchez y que intente esparcir aquí en dudas sobre la gestión de gobiernos honrados de hace diez años".