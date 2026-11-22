Archivo - Imagen de archivo de prostitución. - FUNDACIÓN ATENEA - Archivo

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado que se cree un Observatorio Madrileño del Trabajo Sexual y que se refuerce el plan de prevención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y el VIH incluyendo de forma "proactiva a las trabajadoras sexuales".

Lo ha planteado en una Proposición no de Ley en la que plantean la necesidad de tener un organismo que haga un seguimiento de las políticas públicas que se enfoquen en este colectivo, entre otros para detectar "violencias institucionales" y "velar por erradicar el estigma en los servicios públicos".

Entiende la formación regionalista que el Ejecutivo regional debe asumir un "rol activo de garantía de derechos básicos, prevención de riesgos y reducción de daños" con "interlocución directa" de los colectivos de trabajadoras sexuales.

"Sin embargo, desde una perspectiva de responsabilidad pública, el principio que debe regir la acción institucional y la puesta en marcha de políticas públicas es la defensa incondicional de los derechos humanos, de la integridad, de la seguridad y de la salud de las personas que ejercen el trabajo sexual voluntario, así como la lucha frontal contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual", sostiene Más Madrid.

En su propuesta, afirman que la despenalización implementada en Nueva Zelanda desde 2003 muestra un "incremento directo en la seguridad y en la capacidad de denuncia, así como el acceso a la salud de las mujeres".

Por ello piden el citado Observatorio, el refuerzo del Plan de Prevención y Control de las ITS y el VIH, así como elaborar un plan de estudio integral de la realidad socioeconómica, laboral y sanitaria del trabajo sexual en la Comunidad de Madrid.

Piden que incorpore de manera vinculante la participación directa de las trabajadoras sexuales, así como un diagnóstico de las consecuencias reales de las políticas punitivas, las barreras derivadas de la Ley de Extranjería, la incidencia de violencias institucionales y las necesidades de conciliación, o empleo alternativo, entre otras.