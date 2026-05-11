Más Madrid pide disculpas a Sheinbaum por los "ataques" de Ayuso y su "reivindicación fanática" de Hernán Cortés

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot,, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 19 de febrero de 2026, en Madrid (España). Ayuso ha solicitado su propia comparecencia ante el Pleno de la Asamblea de Madrid par - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha enviado una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para disculparse por los "ataques perpetrados" por la jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, así como su "reivindicación fanática" del conquistador Hernán Cortes durante su viaje institucional.

Así lo ha expresado en una misiva, fechada el 9 de mayo, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se disculpa "en nombre de los millones de ciudadanos madrileños" que ven "con bochorno" el "ridículo perpetrado" por Ayuso.

"Desde que llegó a la Presidencia, se ha dedicado a simular una agenda internacional para disfrutar de viajes pagados con dinero público con fines vacacionales, de agenda ideológica o directamente de promoción de negocios privados", ha censurado.

Bergerot ha subrayado que estos viajes "despiertan tan poco interés mediático en los países visitados como en España". Ha añadido que "apenas suele tener la compañía de la televisión pública madrileña, que controla férreamente, y de alguna web de bulos ultraderechista que se financia fundamentalmente con publicidad institucional".

Considera que en los países que visita, la presidenta "se limita a políticos afines de la derecha y a instituciones a las que el Gobierno de la Comunidad de Madrid paga para que simulen que dan un reconocimiento, como ha ocurrido también en esta ocasión con patrocinios institucionales por valor de cientos de miles de euros".

"HA DEMOSTRADO IGNORANCIA"

Asimismo, la líder de la oposición en la Asamblea ha señalado que la jefa del Ejecutivo autonómico "suele utilizar" sus viajes para "difundir una visión del mundo y la historia que no escatima en provocaciones gratuitas, insultos y bulos".

"En este caso, ha demostrado además una ignorancia considerable sobre la historia de México y España en su reivindicación fanática de Hernán Cortés, que como usted misma ha señalado, ya estaba desacreditada en el mismo siglo XVI", ha subrayado.

Bergerot ha insistido en que México es "un país soberano que merece respeto" y ha reivindicado una "relación bilateral de igualdad y colaboración institucional, construida sobre la base de una memoria histórica opuesta a quienes reivindican el sometimiento de un pueblo por el otro".

"La presidenta de la Comunidad de Madrid ha intentado todo lo contrario, probablemente con el objetivo de boicotear los esfuerzos del Gobierno de España para mejorar la relación bilateral con México, lo que incluye también un reconocimiento histórico de los abusos cometidos en los tiempos de la Colonia", ha lamentado.

CONTRA LA "VISIÓN IMPERIAL Y RANCIA"

En este sentido, la portavoz de Más Madrid en la Cámara de Vallecas ha defendido que "la sociedad madrileña, como el conjunto de la sociedad española, tiene muy superada esa visión imperial, rancia y antidemocrática que intentó inculcar la dictadura franquista"

"Pese a los intentos de la extrema derecha política y mediática española, no genera más que hastío en una sociedad democrática y culta como la española y, en este caso, la madrileña. Lejos del fanatismo de Ayuso, la sociedad madrileña tiene un gran afecto y admiración por México y su pueblo", ha recalcado.

Así, ha trasladado a Sheinbaum su "profundo agradecimiento a una nación hermana que, cuando el fascismo obligó a cientos de miles de demócratas españoles a huir de su país, fueron acogidos con cariño, respeto y reconocimiento en México".

"Sólo en esta legislatura se ha reconocido a los descendientes de aquel exilio como españoles que nunca debieron haber tenido que huir de su país. Ayuso aquí también se sitúa en el peor lado de la Historia: situada siempre en el lado de los criminales franquistas, también se opone fieramente al reconocimiento a los descendientes del exilio español", ha criticado.

Por todo ello, ha manifestado ante Sheinbaum su "compromiso fraterno, en nombre de la izquierda madrileña, de combatir sin cuartel esta agenda ultra". Sobre esta última cuestión, cree que busca "enfrentar a los pueblos para proteger los intereses, la influencia y la riqueza de una pequeña minoría de privilegiados".

VE UNA "FALTA DE ALTURA INSTITUCIONAL"

Bergerot también ha defendido la gestión del Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad para "dar respuesta a la necesidad de evacuar" a 147 ciudadanos de 23 países a bordo de MV Hondius, buque afectado por un brote de hantavirus, mientras la dirigente madrileña "sembraba la discordia en México".

"La respuesta de Ayuso fue oponerse públicamente a que los 14 españoles presentes en el barco fueran atendidos en un hospital militar ubicado en Madrid, demostrando que su falta de altura institucional se da por igual dentro y fuera de las fronteras españolas. A pesar de la actitud mezquina de la derecha española, la operación se está realizando de forma modélica", ha concluido.