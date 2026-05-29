Más Madrid pide incentivos para pequeñas librerías de la capital ante el encarecimiento de alquileres

Archivo - La librería ‘La Central del Callao’, a 21 de abril de 2023, en Madrid (España). - Diego Radames / Europa Press - Archivo

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha pedido incentivos para pequeñas librerías y espacios culturales de barrio de la capital ante el encarecimiento del alquiler de los locales en los que desarrollan su actividad.

Así lo ha trasladado Maestre en un hilo de la red social 'X', coincidiendo con la inauguración de la 85ª edición de la Feria del Libro de Madrid, uno de los principales escaparates de la industria editorial en España que permanecerá en el Parque del Retiro hasta el próximo 14 de junio.

"Empieza la Feria del Libro en Madrid y hay que decirlo claro: mientras celebramos los libros, la ciudad está dejando morir a las librerías que los venden. No por falta de lectores. Por culpa de un modelo de ciudad que solo tiene ojos para el turismo y los fondos de inversión", afirma la portavoz.

Las propuestas de Más Madrid llegan después de una encuesta realizada por la Asociación de Librerías de Madrid, en la que estos establecimientos alertan de que el encarecimiento de los alquileres amenaza la continuidad de su actividad, en un escenario en el que el 84% de los establecimientos desarrolla su actividad en régimen de alquiler y solo el 14,3% ve garantizada su permanencia en el local que ocupan actualmente.

"Es el caso de la librería Tipos Infames, que cerró en enero después de 15 años en el corazón de Malasaña. Se vio obligada a bajar la persiana porque no podían hacer frente a la turistificación y la subida de los precios del alquiler", subraya.

Así, Maestre advierte que "pequeños ecosistemas culturales" en la capital "están desapareciendo" y que cuando cierran "no solo cierra un negocio, se rompe una red y se pierde un trozo de comunidad que no se puede recuperar".

"Madrid necesita políticas reales de protección del pequeño comercio y los espacios culturales. No puede ser que la única ciudad que tenga cabida para el PP sea la de los pisos turísticos y las franquicias de lujo", indica.

Frente a ello, asegura, Más Madrid "va a seguir peleando" para que Madrid sea "una ciudad viva y alegre". "Una ciudad para el encuentro y la creatividad. "Una ciudad al servicio de sus vecinos vecinas y no de los fondos de inversión", concluye Maestre.