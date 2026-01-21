Más Madrid pide ser "leales" ante los momentos de "tragedia y duelo" y subraya su confianza en el Ministerio

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado ser "leales" ante los momentos de "tragedia y duelo" de España por los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Cataluña y ha subrayado su confianza en el Ministerio de Transportes encabezado por Óscar Puente.

"Insisto que hay que ser leales en un momento de tragedia y de duelo casi nacional, como estamos viviendo. Hay que seguir informándose por los medios oficiales, por el Ministerio", ha recalcado la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, a los medios de comunicación en una manifestación ante el Hospital de La Paz.

Bergerot entiende, además, que es fundamental que haya "respeto al procedimiento de investigación" por parte de "todos los partidos". Espera que los informes de las mismas aclaren lo sucedido y ha señalado que aparentemente podría haber "diferentes motivos" entre el accidente de Adamuz y el acaecido esta noche en Rodalies donde ha fallecido el conductor tras caer un muro de carga.

Por último, ha puesto en el foco los "10 años" que se ha dejado de invertir en infraestructuras ferroviarias, lo que "tiene su efectos en la red".