Más Madrid pide unidad de bomberos forestales "100% pública" y prevenir "el riego climático" para luchar contra el fuego

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido una unidad de bomberos forestales "100% pública" que incorpore a los de Tragsa y que se enfoque la lucha contra el fuego desde la prevención del "riesgo climático".

Así lo ha trasladado la líder del partido y ministra de Sanidad, Mónica García, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en las que ha afirmado que a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, los "primeros incendios del verano" le pillan "con los deberes sin hacer, sin trabajos de prevención y con los bomberos forestales nuevamente condenados a la precariedad".

"Madrid necesita un nuevo enfoque basado en la prevención del riesgo climático, en el apoyo a los municipios y en el trabajo de mantenimiento sobre la superficie forestal", ha exigido mientras Madrid se enfrenta al incendio de la Sierra Oeste, el peor de su historia.

Estas medidas forman parte de su Plan Regional Verde ante la Emergencia Climática y la Lucha contra los Incendios Forestales, que han reivindicado ante la mayor frecuencia de los "incendios de quinta y sexta generación que crean su propia atmósfera y se retroalimentan".

En materia de evaluación y planificación, la formación propone realizar un análisis del riesgo de desastres naturales teniendo en cuenta los escenarios de cambio climático, así como revisar el Plan Territorial de Protección Civil (Platercam) y los planes especiales Infoma e Inuncam.

Además, aboga por desarrollar un plan autonómico de formación en autoprotección frente a fenómenos meteorológicos extremos dirigido a ciudadanía, empresas y administraciones.

En el ámbito de la prevención, Más Madrid plantea revisar las zonas de alto riesgo y dotar a los municipios de medios para elaborar planes propios contra incendios forestales. Asimismo, propone aumentar del 1,5% actual al 15% la superficie forestal en la que se actúa en prevención antes de junio de 2028, lo que supondría multiplicar por diez la superficie intervenida.

Para ello, la formación apuesta por incrementar en 10 millones de euros el presupuesto autonómico, impulsar un plan de empleo rural ligado a la gestión forestal, fomentar el pastoreo y la agricultura regenerativa en zonas de riesgo y establecer acuerdos con cooperativas para crear cortafuegos productivos. También defiende una gestión forestal activa, con técnicas de silvicultura adaptativa y menor densidad de masa forestal, así como programas de custodia del territorio en colaboración con municipios.

Entre otras medidas, Más Madrid propone crear dos centros de Formación Profesional especializados en gestión ambiental en Manzanares el Real y Buitrago de Lozoya, ampliar esta formación a otros municipios y desarrollar campañas de sensibilización ciudadana sobre prevención de incendios.

En cuanto a la extinción, la iniciativa incluye la creación de una unidad de bomberos forestales 100% pública, con personal contratado durante todo el año, así como la integración de los efectivos subcontratados en el cuerpo autonómico.

También plantea reforzar la formación práctica, aumentar los recursos en espacios protegidos, mejorar los equipos y estudiar el uso de nuevos materiales ignífugos, además de colaborar con universidades en el desarrollo de modelos predictivos.

Por último, en el apartado de regeneración, Más Madrid propone impulsar planes de reforestación con especies autóctonas, recuperar cauces fluviales como ejes de protección natural frente a incendios y restaurar terrenos degradados mediante la creación de corredores verdes que conecten espacios naturales.