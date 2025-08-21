Más Madrid plantea un plan de formación ciudadana para afrontar emergencias climáticas impartido por Protección Civil

Un bombero de la Comunidad de Madrid sujeta una manguera para extinguir un incendio, a 19 de agosto de 2025, en Colmenar Viejo, Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha planteado poner en marcha en la región un plan de formación en prevención y protección frente a emergencias climáticas en todos los niveles educativos, impartido por Protección Civil y los servicios de emergencia.

Lo ha hecho a través de una Proposición No de Ley (PNL) registrada en la Asamblea de Madrid, con el objetivo de "reforzar la preparación de la población frente a los impactos cada vez más graves de la crisis climática".

Según ha informado la formación en un comunicado, la iniciativa busca que la Comunidad de Madrid desarrolle programas de formación y campañas de concienciación que permitan a la ciudadanía saber cómo actuar en situaciones de emergencia provocadas por fenómenos meteorológicos extremos que deriven en emergencias de protección civil.

"La actual oleada de incendios demuestra la falta de información que existe en la población a la hora de enfrentarse a incendios forestales. La muerte de voluntarios en León evidencia el riesgo de que personas sin formación actúen por cuenta propia", ha alertado.

En este sentido, ha recordado que las autoridades insisten en que solo los equipos profesionalizados deben intervenir en primera línea. Sin embargo, ha apuntado que durante la ola de incendios varios vecinos de pequeñas localidades gallegas, leonesas o extremeñas "desafiaban las recomendaciones para intentar que las llamas no arrasaran su casa".

"Una situación a la que se han enfrentado con el riesgo que eso supone y que también hemos visto en Madrid a la hora de producirse desalojos como en Tres Cantos y que se ha cobrado una vida y ha dejado a miles de personas fuera de sus casas hasta que las autoridades han permitido volver a las mismas", ha señalado.

Desde Más Madrid han defendido que la evidencia científica "ha confirmado que la acumulación de gases de efecto invernadero está alterando el clima a un ritmo sin precedentes". España, y en particular la región mediterránea, se encuentra entre las zonas más vulnerables del planeta.

Estos cambios afectan de forma directa a recursos esenciales como el agua, los suelos fértiles y la biodiversidad, con un impacto claro sobre la salud y la calidad de vida de la población, han insistido.

EMERGENCIA CLIMÁTICA EN LA REGIÓN

La formación ha remarcado que la Comunidad de Madrid ya reconoció oficialmente esta vulnerabilidad al declarar la emergencia climática en 2019. Además, la Estrategia de Energía, Clima y Aire 2023-2030 ha alertado de un aumento generalizado de las temperaturas y de la severidad de fenómenos como olas de calor, sequías o incendios forestales.

"La realidad de los últimos años ha puesto a prueba esa fragilidad: desde la borrasca Filomena hasta las danas o el peor año de incendios del siglo XXI, que ha dejado un reguero de víctimas, hectáreas devastadas y viviendas arrasadas en distintas comunidades autónomas, incluido el incendio de Tres Cantos en el que falleció una persona", ha subrayado.

Ante esta situación, Más Madrid plantea un plan de formación en prevención y protección frente a emergencias climáticas en todos los niveles educativos y lanzar desde la Administración madrileña campañas de información y sensibilización dirigidas al conjunto de la población sobre cómo actuar de manera segura en casos de fenómenos meteorológicos extremos.