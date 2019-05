Más Madrid se presentará en pleno de investidura como alternativa de gobierno y no hablan de sucesión por el momento

Publicado 28/05/2019 14:55:09 CET

Más Madrid se presentará "por responsabilidad" en el pleno de investidura del próximo 15 de junio como alternativa de gobierno al haber sido la lista más votada en las elecciones del pasado domingo, ha decidido la plataforma en una reunión celebrada este martes, en la que no se ha hablado de sucesión ante la anunciada renuncia al acta de Manuela Carmena.

Así lo han trasladado a Europa Press fuentes cercanas a la plataforma después de la reunión mantenida este martes, en la que se han analizado los resultados obtenidos el pasado domingo, cuando Más Madrid consiguió ser la lista más respaldada en la ciudad con 503.000 votos aunque la suma del bloque de la izquierda no dé para gobernar.

El domingo, y tras conocer los resultados, la alcaldesa en funciones

destacaba que Más Madrid había ganado las elecciones con cerca de 500.000 votos, algo por lo que se sienten "satisfechos". "Pero sabemos que no vamos a poder gobernar y que no voy a seguir siendo alcaldesa. Son unos resultados que no son lo que queríamos. Esa diferencia que se preveía ha sido determinante", declaraba.

También afirmó que seguirá de alcaldesa en funciones hasta que se constituya la nueva Corporación, cuando dejará el acta. "Entonces renunciaré", puntualizaba.

En la reunión celebrada este martes, fuentes de la plataforma han confirmado que no se ha hablado de sucesión ya que Carmena seguirá al frente del Gobierno hasta el día 15, por lo que también se ha dejado sobre la mesa cualquier otro conato o intención de renunciar a futuro al acta por parte de algún o algunos candidatos.