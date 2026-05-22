Más Madrid propondrá reformar el sistema de impuestos para "recuperar la progresividad": "Quien más tiene, paga más"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, y la ministra de Sanidad, Mónica García, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Forum, en The Palace Hotel Madrid, a 22 de mayo de 2026, en Madrid (España).- César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha anunciado que presentará una propuesta de reforma fiscal para que el sistema de impuestos de la Comunidad "recupere la progresividad que mandata la Constitución" y responda "al principio de que quien más tiene, paga más".

Lo ha avanzado este viernes en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, donde ha detallado que presentará esta iniciativa, diseñada con la ayuda de economistas, sindicatos y entidades del tercer sector, en otoño en la Cámara regional.

Esta iniciativa de Más Madrid tendrá tres ámbitos de intervención: los impuestos a la renta de quienes ganan más de 100.000 euros al año, el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones y donaciones. Entre sus prioridades, figuran la construcción de vivienda pública, el refuerzo de la Atención Primaria y la ampliación de la red pública de escuelas infantiles.

"La falta de inversión es la que está dando argumentos a la extrema derecha para plantear problemas políticos en España como una competición por recursos escasos. El abandono de nuestros servicios públicos por parte del Partido Popular es la gasolina de la prioridad nacional de Vox. Madrid necesita un cambio, no necesita un cambio cosmético, necesita un salto cualitativo y un cambio de escala", ha insistido.

Cree la líder de la oposición en la Cámara regional que el sistema de la Comunidad de Madrid es "injusto" porque genera "beneficios para quienes ya lo tienen todo y obliga a las clases medias y trabajadoras a pagar servicios privados donde debería estar cubierta por servicios públicos a cambio de pagar".

AGRADECE A MÓNICA GARCÍA POR SER CANDIDATA

Al inicio de su intervención, Bergerot ha agradecido a la ministra de Sanidad y líder regional de Más Madrid, Mónica García, por "aceptar el reto" de ser candidata de la formación para las próximas elecciones autonómicas de 2027. Ha añadido de que hay "una mayoría" de madrileños que prefiere su "seria y eficaz" gestión.

"Para darle la vuelta al modelo Quirón y recuperar la dignidad de nuestra sanidad pública necesitamos gobernar la Comunidad de Madrid y eso es lo que vamos a hacer con Mónica García a la cabeza. Ante el agotamiento del personaje de Ayuso, no solamente ven una candidata competitiva, sino una presidenta capaz de transformar Madrid a mejor", ha defendido.

En este sentido, ha reivindicado "la fórmula de éxito" que ha llevado a su partido a liderar la izquierda madrileña por delante del PSOE frente a "una esfera mediática y política que a menudo habla de Madrid sin prestar atención a Madrid".

"Ser una izquierda territorial significa ofrecer diagnósticos propios y propuestas concretas, propuestas madrileñistas. Frente a un PP muy cómodo haciendo la batalla cultural contra el gobierno de España, ser una izquierda territorial quiere decir poner los problemas concretos de los barrios madrileños", ha recalcado.

"EN MADRID NO SOBRA NADIE"

La líder de la oposición en la Cámara de Vallecas ha apuntado que la región tiene "dos crisis gravísimas": el acceso a la vivienda y el "deterioro" de los servicios públicos. Dos cuestiones que, a su juicio, está convirtiendo a la sociedad madrileña en "más pobre, más desigual y más rota".

"Ante este deterioro evidente de las condiciones de vida de las mayorías, una parte cada vez más grande de la derecha está señalando a la migración. En Madrid no sobra nadie. Madrid no tiene un problema de exceso de población. Madrid tiene un problema de abandono institucional y de deterioro de los servicios públicos", ha recalcado.

Frente a "vidas cada vez más precarizadas por los precios de la vivienda y el deterioro de los servicios públicos", Bergerot ha subrayado que la misión de Más Madrid es "ofrecer certezas ante interrogantes de la gente corriente que se pregunta si podrá seguir viviendo en su barrio, si podrá formar una familia o si podrá vivir de su trabajo".

ALERTA DE UNA FALTA DE INVERSIÓN PÚBLICA

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea ha remarcado que el partido quiere ser "un gobierno volcado en resolver los problemas con la inversión pública como palanca fundamental". Ha cifrado en 20.000 millones el dinero que la región podría recuperar a través de un "sistema fiscal progresivo".

"La crisis de nuestros servicios públicos es inseparable de un modelo fiscal regresivo que beneficia más a quien más tiene. La Comunidad de Madrid es el paraíso fiscal. Las rentas más altas y, sobre todo, para los grandes patrimonios. Las deducciones fiscales que aplica el Partido Popular suponen perdonar alrededor de 5.000 millones de euros al año al 4,5% de madrileños más ricos", ha censurado.

Según ha señalado, quienes cobran entre 20.000 y 30.000 euros anuales "se ahorran cero euros" respecto a otras comunidades autónomas, mientras que "las rentas superiores a 100.000 euros pagan 1.600 euros menos de IRPF y quienes superan los 600.000 euros de ingresos anuales llegan a ahorrarse 6.000 euros al año".

Además, ha defendido bajar impuestos a quienes compran una primera vivienda para formar un hogar y elevarlos "a tipos disuasorios" para quienes adquieren inmuebles con "fines especulativos". Ha defendido la construcción de "decenas de miles de viviendas" vinculadas a nodos de transporte y servicios públicos ya que Madrid "necesita planificación ante el crecimiento demográfico previsto hacia los ocho millones de habitantes".

En el ámbito sanitario, Bergerot ha apostado por reforzar la Atención Primaria con más profesionales de salud mental, fisioterapeutas, odontólogos, matronas, terapeutas ocupacionales, nutricionistas y podólogos. "Debemos adaptar la sanidad pública a las nuevas necesidades de nuestra sociedad para que mantenga un estándar de excelencia y no se convierta en el refugio de quien no puede pagarse otra cosa", ha trasladado.