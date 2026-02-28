Más Madrid propone una apuesta por un ocio juvenil público con "pantallódromos" y espacios autogestionados

Archivo - Imagen de recurso de una proyección en un cine de verano de Matadero - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha propuesto una apuesta por un ocio juvenil público que contrarreste al modelo "cada vez más privatizado" a través de "pantallódromos" y también espacios autogestionados.

Así lo ha planteado en declaraciones a Europa Press la portavoz de Juventud de la formación, Beatriz Borrás, quien entiende que desde las administraciones deben promoverse "espacios públicos gratuitos donde compartir tiempo, entretenimiento deporte y cultura". Esta apuesta la han traducido en dos Proposiciones No de Ley (PNL) registradas en la Asamblea de Madrd.

Por un lado, proponen una red de espacios juveniles y autogestionados en varios municipios madrileños. En estos espacios, habría "tantas opciones de ocio como los jóvenes del municipio propongan y organicen".

En la segunda plantean "pantallódromos' como puntos de encuentro al aire libre con una gran pantalla para eventos deportivos, musicales, películas, series, festivales de cine, etc, "en comunidad y de manera autogestionada".

Desde Más Madrid plantean que estos estarían engarzados en espacios donde poder hacer más actividades como "conciertos, escalada, comidas populares o teatro" para poder "disfrutar en comunidad y sin barreras económicas".

LA PROPUESTA DE ESPACIOS AUTOGESTIONADOS

Con la PNL de espacios autogestionados buscan que la Asamblea pida a la Comunidad que se diseñe una estrategia para crear la red de espacios juveniles autogestionados en colaboración con ayuntamientos "priorizando municipios y barrios con una alta concentración de población joven".

Reclaman "recuperar, acondicionar o construir" espacios de titularidad pública para ello y dotarles de los recursos materiales básicos necesarios, incluyendo mobiliario, equipamiento tecnológico, infraestructura cultural y de ocio, así como los medios técnicos indispensables para su funcionamiento cotidiano".

Asimismo, plantean la necesidad de que se asignara una financiación pública estable y suficiente, que cubra los costes de acondicionamiento, mantenimiento, suministros, apoyo técnico y desarrollo de actividades comunitarias, evitando la precarización de estos proyectos.

LOS PANTALLÓDROMOS

En el caso de los "pantallódromos" plantean que también se desplieguen en colaboración con los ayuntamientos y que se priorizaran también los municipios con muchos jóvenes.

Más Madrid quiere que se garantizase que estos espacios permitieran el acceso gratuito y regular a retransmisiones de eventos deportivos, culturales y audiovisuales de interés general, así como a la proyección habitual de cine, series y otros contenidos culturales con una programación "diversa, estable y plural".

En esta iniciativa buscan también el respaldo parlamentario para pedir que el Gobierno regional dote de una línea específica de financiación pública para la instalación, mantenimiento y gestión de estos espacios, así como para cmprar los derechos de emisión.