Más Madrid propone crear unidades para abortar en Atención Primaria hasta las 8 semanas

Imagen de recurso de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante una rueda de prensa tras el pleno de la Asamblea de Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press

Plantea un plan que incluye también el registro de objetores e incluir en la cartera de los hospitales públicos el aborto

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha propuesto este lunes crear unidades de salud reproductiva y sexual en la atención primaria en las que se pueda abortar hasta las ocho semanas.

Lo ha planteado la líder de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara, donde ha indicado que esta nueva medida forma parte de un plan que incluye también la realización del registro de objetores de conciencia al aborto marcado por la ley estatal y la inclusión en la cartera de servicios de los hospitales públicos de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Sobre las unidades en Atención Primaria ha afirmado que tiene la ventaja de "favorecer el aborto farmacológico" que es "menos invasivo y más seguro para las mujeres". Además, se trata del método "más común" en las comunidades autónomas donde se aborda más en la Sanidad Pública.

"Una vez más, le exigimos a Ayuso que cumpla ley y que, si tiene opiniones sobre lo que tenemos que hacer las demás mujeres con nuestros cuerpos, se las reserve para la intimidad de su hogar", ha planteado Bergerot.

Asimismo, se le ha preguntado por las declaraciones del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que ha afirmado que si llegase él al Gobierno el registro será el contrario porque "lo importante para una mujer es saber qué ginecólogos, qué obstetras están a disposición de ellas para realizar" la mejor intervención.

Bergerot considera que el PP está "utilizando para la guerrita interna" los "derechos de las mujeres" acusando al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, de "poner en la diana el derecho a decidir", a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "eliminando" el derecho y a Feijóo que "le han marcado la agenda desde la Asamblea". "Básicamente es lo de siempre. Vemos que a un Partido Popular que está absolutamente desnortado, que no tiene ningún proyecto", ha lanzado.

PSOE VE A FEIJÓO CON UN "RONZAL" AGARRADO POR AYUSO

Para la portavoz del PSOE en la Cámara, Mar Espinar, Feijóo "no acaba de ubicarse" y no ha tenido "más remedio que ir del ronzal" de la Asamblea. "A lo mejor lo que tiene que empezar a preocuparse el señor Feijóo es si va a poder llegar en algún momento a gobernar este país, si le van a dejar los suyos y si tiene capacidad para hacerlo", ha espetado.

Asimismo, ha censurado que se "nieguen a publicar la lista de objetores" haciendo "imposible" que las mujeres madrileñas puedan acceder a una IVE en hospitales públicos. Ante ello, ha advertido a la mandataria autonómica que no dejarán que "devuelva 50 años atrás" a Madrid porque haya hecho un "cómputo electoral que le beneficie".

PP DICE NO VALORAR PROPUESTAS "EN EL AIRE"

Por último, al preguntarse al portavoz 'popular' en la Cámara de Vallecas, Carlos Díaz-Pache, ha respondido afirmando que tendrán que ver "cómo es la propuesta, cómo se concreta y cómo se desarrolla".

"Lo que no se puede hacer es valorar en el aire, hechas hace cinco minutos, pues tendremos que ver para ver cómo se concreta esa idea, esa propuesta. Desde luego sí que seguimos en contra del señalamiento de los médicos y a favor de todo lo que sea la vida y el tratamiento respetuoso de los médicos y de su función para curar", ha zanjado.