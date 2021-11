Más Madrid propone un plan de refuerzo de la vacunación a través de la Atención Primaria

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Más Madrid y portavoz en la Comisión de Sanidad en la Asamblea, Javier Padilla, ha registrado una Proposición No de Ley en la que insta al Gobierno de la Comunidad a impulsar un plan de refuerzo de la vacunación entre la población hasta ahora reticente a ella que se desarrolle a través de la Atención Primaria.

Según ha informado el partido en un comunicado la propuesta propone, realizar, por parte de los profesionales de salud pública, un análisis por Zona Básica de Salud donde se mapee la no vacunación en el territorio de cada zona.

Asimismo, desarrollar un estudio cualitativo por parte de los profesionales de salud pública con población no vacunada en las Zonas Básicas de Salud con menor cobertura vacunal frente a la Covid-19.

También, realizar nuevos llamamientos a la vacunación por parte de los profesionales de atención primaria (médicos, enfermeros y pediatras de atención primaria) asignados a las personas no vacunadas para ofrecer nuevamente la vacunación, explorar dudas o miedos, aportar la información necesaria y proponer la vacunación en el centro de salud correspondiente.

Por último, elaborar campañas informativas que partan de la narración de historias particulares, y reales, de transición desde la duda o la reticencia vacunal hacia la decisión de vacunarse y realizar estudios de modelización para tratar de estimar cuál sería el impacto en diferentes escenarios epidemiológicos de distintos porcentajes de no vacunación y diferentes formas de agrupación geográfica de los mismos.

"Hay que felicitarse por las cifras de vacunación que estamos consiguiendo, pero no hay que conformarse. Para llegar a más población hay que cambiar las estrategias, y por eso planteamos que hay que localizar a los no vacunados, investigar el porqué de su no vacunación y plantear estrategias cercanas, pegadas a la población, dirigidas por la Atención Primaria, para lograr que se vacunen aquellas personas que no lo han hecho hasta ahora. A la vacunación de quienes no se han vacunado se llega por la convicción, no por la coerción", ha defendido Padilla.