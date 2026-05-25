Más Madrid y PSOE critican que Almeida no les haya informado del dispositivo que se desplegará por la visita del Papa

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presenta la imagen institucional que lucirá la capital durante la próxima visita oficial del papa León XIV, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -

PSOE y Más Madrid han criticado que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida no les haya informado del dispositivo previsto con motivo de la visita de León XIV a Madrid, del 6 al 9 de junio, aunque con previsión de afecciones a la movilidad desde este lunes, del que, según han señalado, solo conocen los detalles ofrecidos en ruedas de prensa y medios de comunicación.

La visita también llegará al Pleno de Cibeles a través de una declaración institucional de bienvenida impulsada por el Grupo Municipal Socialista, que cuenta con el apoyo inicial de Más Madrid y Vox, mientras que el PP ha planteado modificaciones al texto.

La portavoz socialista, Reyes Maroto, ha lamentado que el Gobierno municipal no les haya contactado "ni para informar ni siquiera para pedir opinión".

En este sentido, Maroto ha considerado que falta coordinación con otras administraciones y ha criticado que el Ayuntamiento haya centrado sus explicaciones en los servicios que gestiona directamente, como la EMT, pero no de otros modos de transporte que serán clave durante los cortes de tráfico.

"¿No han hablado con la Comunidad para ver si se van a reforzar las líneas de Metro? ¿No han hablado con el Gobierno de España para ver si se va a reforzar el servicio de Cercanías?", ha planteado Maroto.

A su juicio, la movilidad "no se gestiona desde la improvisación ni tampoco solo desde un modo de transporte" y ha instado a la vicealcaldesa, Inma Sanz, a participar en la Junta de Seguridad de este lunes presidida por el delegado del Gobierno, Francisco Martín, en la que se detallará, en palabras del propio delegado, "el mayor dispositivo de seguridad de la historia de España".

"La visita del Papa es inédita, es única, desde luego que va a salir bien, pero también exige responsabilidad y exige coordinación con todas las administraciones, no imposición", ha remarcado.

MÁS MADRID ACUSA A ALMEIDA DE ACTUAR "SIN CONTAR" CON LA OPOSICIÓN

Desde Más Madrid, la concejala Pilar Sánchez ha expresado una "enorme preocupación" por la gestión del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ante la visita de León XIV y ha acusado a Almeida de actuar "en estado puro", tomando decisiones "sin contar con el resto de los partidos".

"Con nosotros tampoco ha contado, no nos ha llamado para nada ni nos ha presentado un plan de movilidad serio, riguroso, con plazos", ha criticado Sánchez.

La edil ha considerado que el alcalde está siendo "muy incisivo" al pedir paciencia a la ciudadanía, pero ha subrayado que lo que reclaman los vecinos es "un buen plan de movilidad".

Sánchez ha sostenido que hay tanto falta de información como falta de coordinación, y que esa falta de información genera "caos" y "mucho enfado" entre la ciudadanía. "La ciudadanía no está nerviosa, la ciudadanía lo que necesita es información para saber dónde están las zonas afectadas y cuáles son las alternativas", ha apuntado.

VOX PREGUNTARÁ POR LA MOVILIDAD EN EL PLENO

Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha avanzado que su grupo llevará al Pleno una pregunta al Gobierno municipal sobre el plan de movilidad previsto para la visita del Papa León XIV.

El portavoz de Vox ha defendido que los inconvenientes en movilidad deben asumirse "como parte de la suerte" de que el Papa haya elegido Madrid, aunque ha señalado que todo plan es "mejorable" y ha confiado en que los profesionales de la seguridad y la movilidad de Madrid hagan "todo lo posible por mitigar" esos perjuicios.

Preguntado por si falta información ante los primeros cortes registrados este lunes, Ortega ha reconocido que estos pueden sorprender a los ciudadanos pese a que se anuncien en la web municipal y en pantallas informativas. "Cualquiera de nosotros sale de casa e intenta hacer el mismo recorrido que ha hecho siempre", ha indicado.

En este sentido, ha confiado en que, a medida que se acerquen los días de la visita, los madrileños se vayan habituando a cuáles serán las vías de acceso preferentes, las zonas cortadas y los puntos con restricciones. "Cuanta más información haya, mejor; cuanto más interés pongamos los ciudadanos en enterarnos de cómo va a afectar a nuestra movilidad diaria esta visita del Papa, mucho mejor", ha añadido.

PP DEFIENDE DISPOSITIVO "EXTRAORDINARIO" PARA VISITA "EXTRAORDINARIA"

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Carlos Izquierdo, ha defendido la gestión del Gobierno municipal y ha señalado que la visita del Papa es un acontecimiento de "extraordinaria relevancia".

Izquierdo ha explicado que los populares llevarán al Pleno una moción de urgencia para que la visita sea catalogada como acontecimiento de especial relevancia para la ciudad de Madrid, a efectos de tributación, autorizaciones y permisos derivados del uso de espacios públicos. Según ha señalado, todos los portavoces de los grupos están de acuerdo en aprobar esta medida.

"Estamos ante un acontecimiento absolutamente extraordinario que requiere también unos dispositivos extraordinarios", ha señalado Izquierdo, quien ha asegurado que se ha establecido un plan de movilidad y un plan de seguridad "con todas las administraciones".

Izquierdo ha reconocido que la visita generará problemas de movilidad, pero ha defendido que el alcalde ya lo había advertido con antelación. "Son muchos los cortes y hoy lo estamos empezando a ver", ha señalado.

El portavoz del PP ha apostado por la utilización del transporte público, en el que se reforzarán en 184 los autobuses de EMT. También ha afirmado que se reforzarán las líneas de Metro durante los días de la visita y que tanto Bicimad como los buses de EMT serán gratuitos para facilitar los desplazamientos.

"Lo que pedimos es a todos los vecinos de la ciudad de Madrid que vengan, que conozcan ese plan de movilidad y que en la medida de lo posible, pues traten de usar el transporte público y buscar también horas para poder llegar mejor a todos los sitios y puesto de trabajo", ha concluido.