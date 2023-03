Más Madrid está "ready" para el 28M con "orgullo y deseo" de cambio ante una Ayuso "que ha perdido su duende"

Facilitarán banderolas en las que se puede leer 'Viva la sanidad pública' para que la ciudadanía las cuelgue en sus balcones

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid está "ready", como cantaría Chanel, para las elecciones del 28 de mayo y lo hacen con "orgullo y deseo" de cambio ante una 'popular' Isabel Díaz Ayuso "que ha perdido su duende", la conexión con la sociedad madrileña.

Así lo han asegurado en rueda de prensa la candidata de Más Madrid a la Asamblea, Mónica García; quien será su jefe de campaña, Javier Padilla, y la integrante de la lista regional Tesh Sidi. 'Madrid al 100%' se ha presentado como lema de precampaña y con una imagen gráfica que mantiene la esencia aunque cambia el color por un verde "más natural, con ganas de más, más intenso, más enérgico" en lo que han presentado como una declaración de intenciones.

"Tenemos hambre de elecciones, hambre de gobierno y hambre de hacernos cargo de la vida cotidiana de la gente", ha declarado Mónica García, que ve "posible" el cambio porque "el pueblo de Madrid se merece un gobierno que le cuide, empático, que piense más en los ciudadanos que en sí mismo".

"NO ESTÁ TODO EL PESCADO VENDIDO"

La candidata de Más Madrid tiene claro "que no está todo el pescado vendido", como se quiere hacer creer, y prueba de ello es que "Ayuso, su gobierno, en el PP están nerviosos", algo que "se palpa, se nota con su irascibilidad, sus ataques, sus choques, su política tóxica". Por contra, el principal grupo de la oposición "aterriza la política en lo cotidiano".

Mónica García tiene claro que la "arrogante y soberbia" Ayuso "ha perdido su duende, su enganche con la realidad". "El PP ha perdido el suelo, el contacto con la realidad. Puede seguir insultando, usando la política como arma arrojadiza pero no hay insulto que tape tanta chapuza", ha insistido.

Ya adelanta que la campaña electoral en Más Madrid se moverá alrededor de "dos afectos, el orgullo y el deseo". "El orgullo de esta región, de su sanidad, de nuestra gente, de nuestros orgullosos compatriotas que son solidarios, empáticos en las crisis defendiendo al prójimo", ha explicado García.

"MADRID AL 100%" PORQUE LA REGIÓN "NO ES MONEDA DE CAMBIO"

Y ese orgullo se trasluce también en "tomarse Madrid en serio, no utilizarlo como moneda de cambio. Nosotros somos cien por cien por y para Madrid", ha subrayado la candidata, de ahí el lema de precampaña 'Madrid al 100%'. El deseo es el "de vivir mejor, el de compartir una vida buena" para poner coto a los 'no puedo más' y 'no me da la vida'.

Javier Padilla, por su parte, ha insistido en que están "centrados en Madrid" porque Madrid les "corre por las venas". "No tenemos otros intereses. El 28M no es la primera vuelta de otra cosa, no hablamos de La Moncloa sino de Villaverde y de Alcalá de Henares", ha remachado. "Queremos un Madrid que brille al cien por cien, que la sanidad y la educación estén al cien por cien, no en construcción. Estamos ready, listos para gobernar", ha aseverado Javier Padilla.

No habrá grandes fórmulas ni secretos en estos dos meses hasta la cita con las urnas, simplemente ofrecer a la ciudadanía "dos tazas" de Más Madrid como "partido cercano, verde, de proximidad, apegado a sus vecinos, que habla de las cosas que de verdad importan, de la verdadera esencia de la política".

Detrás "no hay grandes consultoras o bancos sino talento y buena gente", ha destacado Mónica García, que ha agradecido el trabajo, uno a uno, de sus colaboradores más cercanos, parte de "un equipo solvente, con talento, con ganas, con una vocación de servicio público que se sale por los poros" como su número dos, Javier Padilla, "porque no puede haber 1,5", quien ejercerá de portavoz de campaña.

"RECUPERAR LA SANIDAD COMO PRINCIPAL PRIORIDAD"

Padilla, médico de familia, ha trasladado a la prensa que el hecho de que él sea el portavoz de la campaña es toda una declaración de intenciones porque "recuperar la sanidad será la principal prioridad" de Más Madrid.

"Queremos que vuelva a ser la joya de la corona", ha destacado Padilla, que ha anunciado que en las próximas semanas facilitarán unas banderolas en las que se puede leer 'Viva la sanidad pública', con el logo de Más Madrid, para que la ciudadanía las cuelgue en sus balcones.

Mónica García, a su vez, ha lamentado que el PP "se haya cargado la sanidad, pilar del modelo social". Lo que proponen en un primer abordaje es destinar 6.100 millones en cuatro años "para apuntalar todo lo que han ido desguazando en la Atención Primaria y los profesionales".

Sobre cómo financiarlo, la candidata ha contestado que dejando de ser una región "imán y paraíso fiscal de ultrarricos que evaden su responsabilidad". Una parte de esos 6.100 millones procederá "de los impuestos a los ultrarricos que se les perdona". "Les perdonamos el pediatra en nuestro centro de salud", ha advertido Mónica García.

Se trata de "rescatar la sanidad pública con responsabilidad compartida" entendiendo los impuestos como el "pegamento social" y aportando más quien más tenga, "como dice el FMI, el presidente de Estados Unidos, la Comisión Europea, todo el mundo". Por contra, "Ayuso se ha quedado en los 80", aseguran desde Más Madrid. "También ayuda no despilfarrar, no dar dinero a empresas sin contratos, no dar contratos a amiguetes, no hacer de la corrupción institucional un estado natural", ha reivindicado Mónica García.

"Normalizar la diversidad" será otra de las claves de Más Madrid, como ha anticipado la ingeniera informática y activista saharaui Tesh Sidi, que centrará su participación en el uso del Big Data "para hacer el bien".

La educación será también un pilar de la campaña, como han adelantado con estas "miguitas" que irán dejando hasta que presenten el programa, cuando se vayan acercando las elecciones. "¿Cómo es posible que la región más rica tenga a cientos de niños y niñas en barracones? Esto es indolencia y mala fe", ha lanzado Mónica García, que ha afirmado que si "la sanidad es el corazón" para Más Madrid, "la educación es el esqueleto".

Todo esto se llevará a cabo "sin hablar mal de los compañeros de ideas progresistas", sin "darse codazos, sin palos en las ruedas", como ya hicieron en anteriores citas electorales en lo que supone "un cambio cultural" y que está "en el ADN de Más Madrid", formación que tiene claro que su adversario "es el PP de Ayuso".