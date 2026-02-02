Más Madrid reclama un "impuesto a los superricos" con dos nuevos tramos en Patrimonio

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado este lunes un "impuesto a los superricos" creando dos nuevos tramos en el Impuesto de Patrimonio con un 4% para aquellos comprendidos entre 20 y 30 millones y otro del 4,5% para los superiores a 30 millones.

Lo ha planteado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces la líder de la formación regionalista en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot, quien ha indicado que esta propuesta se ha registrado en forma de Proposición No de Ley (PNL) --no vinculante--.

Más Madrid buscará que una mayoría de la Cámara apoye estos nuevos tramos además de la supresión de las bonificaciones fiscales que se aplican actualmente a los patrimonios netos comprendidos entre 1 y 3 millones.

"La Comunidad de Madrid podría obtener alrededor de 600 millones de euros extras al año. Se trata de exigir un pequeño esfuerzo al 1% más rico con el objetivo de contribuir al bienestar de todos", ha planteado Bergerot, quien ha señalado directamente al Duque de Alba, quien "se dedica a desahuciar a gente de sus casas".

Además, ha afirmado que es culpa de estos beneficios fiscales que los servicios públicos no estén lo suficientemente financiados y no de "la migración", como considera que señalan desde la derecha.

A esta propuesta ha respondido el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, rechazándola de pleno, lo que garantiza que no saldrá adelante al tener los 'populares' una mayoría absoluta en la Cámara de Vallecas.

Díaz-Pache ha afirmado que esto es un ataque contra las personas que "han conseguido hacer un patrimonio, que han conseguido con su trabajo o por su familia tener un capital disponible para poder invertir" y que está "fuera de lugar".

"Es una cuestión más envidiosa por parte de Más Madrid", ha afirmado para aseverar a continuación que el "capital acumulado provoca inversión".