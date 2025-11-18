Más Madrid reclama de nuevo incorporar el aborto farmacológico en Unidades de Salud Sexual en AP con 5 millones de euro

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante una rueda de prensa. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid reclamará de nuevo la incorporación del aborto farmacológico en Atención Primaria a través de Unidades de Salud Sexual y Reproductiva con una enmienda para destinar 5 millones de euros de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026.

Así, recuperan una medida que ya presentaron como Proposición No de Ley (PNL) que rechazó la Cámara con la mayoría absoluta del PP y el 'no' de Vox. Concretamente la formación regionalista plantea la creación inmediata del registro del objetores al aborto --por el que el Gobierno central ha llevado a la Comunidad de Madrid a los tribunales--, la inclusión de las interrupciones voluntarias del embarazo por encima de la semana 23 --los terapéuticos-- en la cartera de servicios de hospitales públicos y la incorporación progresiva del IVE instrumental en las franjas de menos semanas de gestación.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación la portavoz de la formación, Manuela Bergerot, ha afirmado que menos del 1% de los abortos en Madrid se practican en la pública y "las únicas razones son la falta de voluntad política y el sectarismo ideológico de Ayuso, que ahora mismo se sitúa fuera de la ley".

"Esta situación se puede revertir con dos medidas simples que cuestan muy poco dinero: reorganizar los servicios hospitalarios de ginecología con ayuda del registro de objetores de conciencia y establecer unidades de salud sexual y reproductiva en la atención primaria, de manera que los centros de salud puedan asistir en el aborto farmacéutico para embarazos poco avanzado", ha apostillado.