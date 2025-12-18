Más Madrid recomienda al PSOE ser "muy cauto" al hablar sobre Sumar y señala la "corrupción" y presuntos acosos sexuales

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante el debate de los Presupuestos de 2026 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha recomendado al PSOE ser "muy cauto" con sus declaraciones sobre Sumar en una situación en la que "tiene que hacer un gran trabajo contra la corrupción en el seno de su partido" y "contra los acosos sexuales que están saliendo y esas informaciones que son absolutamente repugnantes".

"Creo que debería ser más prudente y además creo que debería tener en cuenta a una fuerza electoral como fue Sumar, en la que formamos parte fuerzas territoriales y las que vamos a seguir indicando que nuestra línea roja es que este Gobierno sirva para mejorar la vida de la gente", ha lanzado la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, en los pasillos de la Cámara donde se debaten los Presupuestos de 2026.

Lo ha hecho ante el choque entre Sumar y PSOE a raíz de la petición de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acometiera una remodelación profunda del Consejo de Ministros tras las investigaciones por corrupción y tras las denuncias de abusos sexuales.

Los socialistas rechazaban esta reclamación y el ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmaba que lo que planteaba Díaz era "ofrecer sacrificios en un altar" y cuestionaba "qué va a resolver" cambiar el Ejecutivo central ante casos como los de Monforte de Lemos o Almusafes. Finalmente, PSOE y Sumar se han reunido, pero no con presencia de ministros sino los cargos orgánicos.

Bergerot ha insistido en que el PSOE sea "muy cauto" y ha subrayado que su formación entiende que lo que debe lograrse es que las grandes cifras macroeconómicas se traduzcan en la "realidad de los bolsillos de las familias trabajadoras".

Así, ha pedido al Gobierno de España que apruebe ya una prórroga de los alquileres para evitar subidas del 30, 40 o 50% para los 150.000 contratos de alquiler que vencen el año que viene solo en Madrid.

"Espero que el Partido Socialista muestre más desprecio ante los grandes especuladores de la vivienda que ante un socio de gobierno que está mostrando el camino por los grandes avances sociales para los españoles y las españolas", ha rematado.