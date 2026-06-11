Más Madrid recuerda a PP y Vox que en España "no legisla la fe" tras aplaudir discurso de Papa contra aborto y eutanasia

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (i), tars un pleno en la Asamblea de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha recordado a PP y a Vox que en España "no legisla la fe" sino el Congreso y ha afirmado que "lo único que han podido aplaudir" del discurso de León XIV ha sido su rechazo al aborto y la eutanasia.

"Este Congreso lleva décadas gobernando a favor de los derechos de las mujeres para que decidamos sobre nuestros propios cuerpos y el derecho de los españoles a tener una muerte digna", ha planteado Bergerot en la sesión de control al Gobierno regional en la Cámara madrileña.

El Papa León XIV se convertía este lunes en el primer Pontífice en dar un discurso en el Congreso de los Diputados, como jefe de Estado del Vaticano. En su intervención reivindicó la vida humana que "debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia des su existencia".

La portavoz parlamentaria ha señalado que el Papa "no es de izquierdas", sino que considera que la derecha "no puede estar más alejada" de los valores del humanismo cristiano o la ayuda al prójimo vinculados a la iglesia católica.

Además, ha destacado la visita del Pontífice el primer día de su visita a España al Centro de Acogida CEDIA de Cáritas, donde se reunió con personas migrantes, personas en situación grave de exclusión social y con gente en situación de calle.