Más Madrid recurre la prohibición de banderas distintas a las constitucionales en las casetas de La Melonera

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre - MÁS MADRID

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha presentado un recurso de reposición contra las bases para instalar casetas en las fiestas de La Melonera 2026, en el distrito de Arganzuela, al considerar que la prohibición de exhibir símbolos políticos, pancartas o banderas distintas de las constitucionales vulnera la libertad de expresión de asociaciones, colectivos y partidos.

La portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha anunciado en la rueda de prensa previa al Pleno de Cibeles que su formación solicita la nulidad de esta cláusula y su suspensión cautelar mientras se resuelve el recurso, al entender que constituye un intento "inédito" de "censurar" los mensajes que pueden mostrarse en las casetas.

En el anuncio del Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM), consultado por Europa Press, el apartado al que hace referencia Más Madrid recoge que "únicamente podrá exhibirse el nombre de la entidad adjudicataria" y que "en ningún caso se permitirá la presencia de elementos pertenecientes a entidades distintas, ni de símbolos políticos, pancartas o banderas diferentes de las constitucionales". Además, subraya que el incumplimiento de estas condiciones "dará lugar a la penalización de la entidad responsable, impidiéndole concurrir a las dos convocatorias siguientes".

"Es un intento por parte de la concejala del Partido Popular de censurar lo que las organizaciones sociales, los colectivos, las asociaciones y los partidos políticos podemos tener en nuestras casetas", ha afirmado Maestre, quien ha asegurado que en 2025 no existía esta cláusula.

La portavoz ha asegurado que su grupo no permitirá que se imponga esta "censura" y ha calificado la decisión de "contraria a Derecho, al sentido común y, desde luego, a la libertad de expresión".

"NO PUEDEN DECIDIR SI SE EXHIBE UNA IDEA"

Maestre ha defendido que ni una junta municipal ni un ayuntamiento tienen capacidad para decidir si una asociación puede colocar en su caseta mensajes como una reivindicación de vivienda pública.

"No le corresponde a ninguna junta municipal de distrito ni a ningún ayuntamiento decidir si uno puede o no poner un cartel que diga 'vivienda pública para todos'", ha sostenido.

El recurso presentado por Más Madrid ante la Junta Municipal, al que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que la cláusula limita de forma "desproporcionada" la capacidad de entidades, asociaciones y partidos para expresar su identidad, valores e ideología en unos espacios de participación pública como son las casetas de las fiestas populares.

EVITAR UN "REINO DE TAIFAS"

Ante la existencia de diferentes criterios entre distritos, Maestre ha reclamado que Madrid no sea gestionada como un "reino de taifas" en el que la libertad de las entidades dependa del concejal responsable de cada junta municipal. "No es una cuestión distrital ni siquiera municipal. Es una cuestión de sentido común que va más allá de las ordenanzas", ha afirmado.

La portavoz ha acusado además de "hipocresía" al PP por utilizar políticamente el concepto de libertad mientras, a su juicio, impulsa medidas que restringen la expresión de personas y organizaciones.

El recurso solicita formalmente que se declare nulo el apartado 6.7 y que se dejen sin efecto las limitaciones relativas a símbolos políticos, pancartas y banderas diferentes de las constitucionales, siempre que estos elementos no hayan sido declarados ilegales.

Más Madrid reclama asimismo la suspensión cautelar de la cláusula para evitar que las fiestas se celebren antes de que exista una resolución definitiva. El grupo argumenta que, una vez terminado el evento, el perjuicio causado a las entidades que no hayan podido difundir sus ideas sería imposible de reparar.