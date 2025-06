Más Madrid recurrirá la orden de retirar banderas LGTBIQ+ de Edificio de Grupos Municipales y el PSOE rechaza quitarlas

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mas Madrid ha anunciado que recurrirá la orden del Gobierno municipal de retirar las banderas LGTBIQ+ del Edificio de Grupos Municipales, mientras que el PSOE ha rechazado quitarlas de sus balcones.

Así han reaccionado este miércoles después de que el presidente del Pleno, Borja Fanjul, haya ordenado a los partidos de la izquierda de retirar las banderas LGTBIQ+ y haya indicado que se pueden colocar solo este sábado 28 de junio, el día del Orgullo.

En una carta que remitida a los partidos de la izquierda, a la que ha tenido acceso Europa Press, se señala que la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que avala colocar la bandera LGBTI en edificios públicos el día del Orgullo LGTBI por no ser un símbolo partidista, tiene "un límite de carácter temporal".

La portavoz de Más Madrid en el Consistorio, Rita Maestre, ha criticado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y a Fanjul por "usar la Secretaría General del Pleno como la herramienta de las malas artes del PP y para que les haga el trabajo sucio por el que no se atreven a dar la cara".

"Ahora nos mandan un escrito amenazante para que retiremos la bandera LGTBIQ+, que hemos puesto esta misma mañana en nuestro balcón, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y el TS avalasen su colocación. Y nos dice que si la bandera es por el Día del Orgullo, la coloquemos solo ese día, el sábado 28 de junio. No tiene ni pies ni cabeza", ha lamentado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

En este sentido, Maestre ha lanzado que "si quieren retirar la bandera tendrán que hacerlo ellos mismos" y ha avanzado que su formación recurrirá "este atropello" ante la Justicia. Ha añadido que Almeida y el PP "están terriblemente incómodos con el Orgullo como símbolo de Madrid".

"El Orgullo es un evento que abarca varios días. En ningún momento ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ni el Supremo dicen que no se pueda colocar la bandera cualquier otro día. Lo que sí hacen es dejar bien claro que la bandera es un símbolo que refleja perfectamente los valores constitucionales. Son unos carcas incapaces de entender la pluralidad de la sociedad madrileña. Además, el edificio de los grupos municipales está cedido para la actividad política e institucional de la oposición", ha subrayado.

Fuentes de la formación han insistido en que las sentencias del Supremo y del TSJM "en ningún caso prohíben la colocación de la bandera del Orgullo LGTBIQ+ otros días, sino que la permite expresamente el 28 de junio, precisamente porque ese era el objeto de los pleitos". Han recalcado que "no hay ninguna resolución judicial que impida que pueda exhibirse como está colgada en sus dependencias".

"Vivimos en un sistema democrático, le gusta al Partido Popular o no. Mientras no hagamos nada ilegal no tienen ningún derecho a meter sus narices en lo que hacemos o dejamos de hacer en los balcones del Grupo Municipal Más Madrid. Esto no es la Hungría de (Viktor) Orbán", ha zanjado la líder de la oposición en el Consistorio.

PSOE RECHAZA QUITAR LAS BANDERAS

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha advertido "no quitarán" las banderas LGTBIQ+ de sus balcones y ha tildado de "provocación" la carta del presidente del pleno porque "hace una interpretación de una sentencia de la cual él infiere que la colocación de esta bandera tiene un carácter temporal".

"Con esta carta quiere justificar que Almeida no pone la bandera en Cibeles, una decisión que es política. No la pone porque no quiere. Es la polémica del orgullo de este año. El año pasado fueron los carteles", ha manifestado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.