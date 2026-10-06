Más Madrid reivindica vivienda y huelga general frente a las "conspiraciones" sobre el voto por correo

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 17 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha reivindicado centrar el debate en la vivienda y ha apelado a la huelga general de cara al 29N frente a las "conspiraciones" sobre el sistema electoral, después de que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, pidiese no votar por correo aludiendo a posibles "adulteraciones".

"Ante sus conspiraciones sobre el sistema electoral, vivienda, vivienda, vivienda y huelga general", ha señalado Bergerot en declaraciones remitidas a los medios, en las que ha asegurado que la derecha intentará "cambiar la conversación por todos los medios" porque "sabe que hablando de alquileres no van a ganar las elecciones".

"El 29 de noviembre toca decidir entre los beneficios de los buitres o las casas de la gente. Y todo lo demás es ruido de una derecha conspiranoica que cada día que pasa tiene más miedo del pueblo español", ha manifestado.

A su juicio, los ciudadanos tendrán que elegir en las urnas entre "bajar las pensiones y eliminar el derecho a la baja médica" o "garantizar el derecho a la vivienda".