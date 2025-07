Más Madrid reprocha el "abandono del PP al sur de Madrid" con el Hospital del Tajo y sus "promesas rotas"

Sanidad afirma que la asistencia está "garantizada" y reclama de nuevo a Mónica García más médicos

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reprochado este lunes el "abandono del PP al sur de Madrid", que ha ejemplificado con el Hospital del Tajo de Aranjuez y sus "promesas rotas".

"Se prometió en febrero tener una unidad de reanimación y a día de hoy, efectivamente, si no hay anestesistas, no se puede abrir esa unidad. Se prometió a los trabajadores tener escuelas infantiles y a día de hoy esas escuelas infantiles siguen sin abrirse", ha afirmado la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, a los medios de comunicación tras una visita junto al concejal del partido en Aranjuez Alfonso Sánchez.

Allí ha afirmado que el centro hospitalario ha pasado de 60.000 a 80.000 personas "sin haber incrementado sus recursos" y teniendo en algunos momentos "hasta el 90% del personal médico con contratos eventuales". Ha defendido que este "abandono no es una plaga bíblica" y que tiene "una solución", en referencia a su propio partido.

Por su parte, el concejal Más Madrid ha recordado que su formación pidió en enero una comisión para llevar a cabo las reuniones precisas con el fin de dotar al Hospital del Tajo de soluciones.

"Esa proposición salió aprobada por unanimidad, en febrero sí tuvo una reunión en el alcalde donde prometió una serie de medidas, también prometió un pediatra nuevo y prometió también que iban a estar abiertas 24 horas los cursos operatorios. No es una realidad", ha cargado.

Ha reprochado al regidor, Miguel Gómez, que le guste "hacerse muchos vídeos y muchas fotos" con la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, pero no "traer nada al municipio".

Asimismo, ha criticado que las urgencias extrahospitalarias "no estén abiertas" o que centros de salud como el de Abastos tenga que "cubrir a 32.000 personas con 10 médicos menos y en noviembre se jubilan otros 2".

"No puede ser que Aranjuez esté padeciendo lo que está padeciendo cuando debería de contar con 3 centros de salud y tiene 2 medios abandonados. No puede ser que las vecinas y vecinos de Aranjuez se tiren por hacerse pruebas de 6 a 8 meses y que les vean los especialistas porque no tenemos especialistas. No puede ser que el hospital del Tajo solo trabaje en turno de mañana y por la tarde no haya nada y encima tengamos las listas de espera que tenemos", ha proseguido el edil de Más Madrid.

ASISTENCIA GARANTIZADA, SEGÚN SANIDAD

Por su parte, desde la Consejería de Sanidad han explicado a Europa Press que la asistencia del Hospital del Tajo está "garantizada" y que el crédito para la contratación del personal de la Unidad de Recuperación Postanstésica (Urpa) está habilitado y lo que falta es encontrar anestesistas "en jornada ordinaria o extraordinaria".

Esto es debido a la "falta generalizada de profesionales" que han denunciado sistemáticamente varias CCAA. "Este es un ejemplo más de la necesidad de contar con un Plan de Recursos Humanos que las CCAA y la Comunidad de Madrid vienen reclamando a la ministra (de Sanidad) Mónica García desde hace más de un año y a lo que se comprometió", ha espetado.

A renglón seguido ha afirmado que se ha reducido "mucho" la lista de espera sanitaria a pesar de que en este momento aún no está cubierta la plantilla al 100%, siendo la de espera de primera consulta de "47 días", al tiempo que ha afirmado que en el caso de la quirúrgica "se ha reducido notablemente" desde febrero y está en 52 días.