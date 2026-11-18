Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante un Pleno en la Asamblea de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "insultar" a los andaluces, ha afirmado que la mandataria autonómica se dedica a "intoxicar" la política y ha criticado el silencio del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante este episodio.

"Que España entera sepa que Feijóo ni nadie en el Partido Popular la manda a callar y es ese problema que tenemos con la peor persona que ha venido a la política a intoxicar efectivamente el debate público en nuestro país más allá de la Comunidad de Madrid", ha lanzado Bergerot en declaraciones a los medios de comunicación desde la sede del partido en el madrileño Paseo de las Acacias.

En un mitin aludió Ayuso a la "Andalucía socialista que durante 40 años, gracias a esa red de gente 'garrapatera' que vivía del dinero de todos", vivió una etapa de "fracaso escolar, abandono escolar, corrupción", en la que la comunidad se situó como "la última siempre en puestos de trabajo", donde sus centros de salud estaban "cerrados todas las tardes en verano porque estaban de vacaciones".

"La decadencia llama a la decadencia, porque si te acostumbras a la decadencia te van a pisar todo en la vida", advirtió la presidenta madrileña.

Ante estas declaraciones, Más Madrid ha lamentado que España esté "conociendo qué es en realidad Isabel Díaz Ayuso". "Ayuso va caminando e insultando al que se encuentra por delante desde las educadoras infantiles, desde las familias de las 7.291 personas fallecidas en las residencias. Por último, llamando garrapatas a los profesores y a las profesoras de la educación pública madrileña y ahora por último también insultando a los andaluces", ha enumerado.