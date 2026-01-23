Más Madrid reprocha a Ayuso querer "confrontar" tras la "desgracia ferroviaria": "Si no es la protagonista se muere"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante el pleno de la Asamblea de Madrid, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reprochado este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, querer "confrontar" tras la "desgracia ferroviaria" acaecida tanto en Adamuz (Córdoba) como en Barcelona.

"Si no es la protagonista se muere", ha lanzado la portavoz del partido regionalista en la Asamblea, Manuela Bergerot, ante los medios de comunicación tras llegar al stand de Madrid en Fitur, en Ifema Madrid.

Bergerot ha centrado sus críticas en las declaraciones de la mandataria autonómica este jueves en 'Onda Madrid' en las que pedía que no imperase la "ley del silencio" en Adamuz y afirmaba que el Gobierno central necesita "ganar tiempo y buscar culpables". Además, pedía una misa en La Almudena por las más de 40 víctimas del accidente de Córdoba en el que impactaron dos trenes de alta velocidad.

Bergerot ha tachado de "absolutamente bochornosas" las declaraciones sobre el funeral reclamado por Ayuso porque España está en un contexto de "país en duelo" y "atentos esperando a esos informes" para conocer qué es lo que ha causado los accidentes.

"Estamos todos arrimando el hombro en los que tenemos que ayudar, en las que estamos viendo donde hay instituciones que están cooperando como el gobierno de Andalucía y el Ministerio de Transporte", ha celebrado Bergerot sobre la sintonía de la Junta de Juanma Moreno (PP) y el Ministerio de Óscar Puente.

Considera la portavoz regionalista que Ayuso "no tiene cabida" en este tipo de política porque "lo único que quiere es confrontar" y "lo único que le importa es ella misma. "No le importan ni las víctimas ni el duelo que estamos pasando todos los españoles con esta desgracia ferroviaria", ha rematado.