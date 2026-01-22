Ayuso exige que no impere "ley del silencio" en Adamuz y ve a un Gobierno que necesita "ganar tiempo y buscar culpables"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la firma del protocolo de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, en la Real Casa de Correos - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este jueves que no impere "la ley del silencio y del miedo" en el accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos a 43 personas fallecidas y decenas de heridos, y va a Gobierno de la nación que necesita "ganar tiempo para buscar culpables".

"Sabemos que esta ley del silencio bueno pues obedece a que necesitan ganar tiempo, como en el apagón, para buscar culpables y despistar, y de paso pues desviar de algunas polémicas", ha reprochado la presidenta madrileña en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press.

Así, ha afirmado que si el tren accidentado, en lugar de ser de Renfe o AVE fuera de Metro de Madrid, el Ministerio de Transportes y el Gobierno la que "hubiera liado sería tremenda", si bien ha subrayado que no es cuestión de hacer "justicias ni venganzas". "Esta vez no tienen a quién culpar, es un Gobierno que desde que empezó a gobernar hace ocho años cada situación catastrófica que hemos vivido siempre tenía la manera, con la prensa de régimen y con campañas furibundas, de encalomarle la culpa a alguien, buscaba siempre culpables, no soluciones", ha espetado.

A la vez, Díaz Ayuso ha señalado que es necesario saber lo que ha sucedido y pedir responsabilidades porque "no se sabe qué ha pasado". Además, ha reprochado que enfrente haya un Gobierno "que no invierte" y que está "entregado a ser un rodillo para el independentismo vasco y catalán", además de estar "sometido a ese chantaje para comprar y blanquear al independentismo y fabricar a la cara de todos los españoles una nación".