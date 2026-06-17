Más Madrid reprocha a Comunidad intentar "ocultar" informes que hacían inviable tramitar la ley del concebido no nacido

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante un pleno de la Asamblea de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha criticado este miércoles que la Comunidad de Madrid "ha intentado ocultar hasta el último momento" informes que "hacen inviable tramitar" tramitar la ley del concebido no nacido, que ha tenido que ser retirada del orden del día de este jueves tras un escrito de nulidad del PSOE a la Mesa de la Asamblea.

"El PP se ha visto obligado a retirar su ley del concebido no nacido para no cometer una ilegalidad", ha señalado en declaraciones remitidas a los medios la formación, que destaca que la Abogacía General de la Comunidad "les pintaba la cara" al señalar que "es una chapuza".

Según han trasladado fuentes parlamentarias, los socialistas habían remitido un documento, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que señalaban que no se habría cumplido correctamente la tramitación antes de ser elevado al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

A raíz de esta suspensión la iniciativa "no se podría sustanciar en el Pleno de mañana", recalcan estas fuentes. Esta era una de las tres leyes que iban a poner el broche final a este curso parlamentario junto a la de Caza y Pesca y la de Empresa Familiar.

"Es lo que pasa cuando (Isabel Díaz) Ayuso está más pendiente de montar un show mediático para los negacionistas del derecho al aborto que de legislar con sentido común y favor de los derechos de la infancia", han rematado.