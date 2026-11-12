Más Madrid reprocha la "violencia policial" y dice que hay que "cesar a los responsables de la represión de la huelga"

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en el Pleno de la Asamblea de Madrid.- Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha reprochado este jueves la "violencia policial" en la jornada de este miércoles y ha reclamado "cesar a los responsables de la represión de la huelga general".

"Se acabó consentir la violencia policial que parece que están trabajando a las órdenes del Partido Popular. Y hay que cesar a los responsables de la represión a la huelga general y hay que quitarles la sonrisita el 29 de noviembre", ha lanzado Bergerot en la sesión de control a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ha hecho referencia así a las cargas policiales que tuvieron lugar este miércoles en Madrid y en Barcelona durante las movilizaciones por la vivienda y los salarios. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha instado a la Policía Nacional a abrir "investigaciones específicas" por estas actuaciones y, además, ha dado una orden de que no se use gas lacrimógeno en los dispositivos de control de manifestaciones. En Madrid hubo ayer 20 detenidos.

Bergerot sostiene que este miércoles salió a la calle un pueblo "a defender un modelo de sociedad" y a decir "se acabó" a la especulación, a "trabajar para los caseros" a "seguir con los sueldos congelados por la patronal" y a "sentir la violencia policial".

"A pesar de la lluvia, a pesar de los palos, ayer el pueblo salió a defender un modelo de sociedad y a decir que se acabó con la huelga general", ha reivindicado la portavoz regionalista, quien ha afirmado que "cualquiera que haya ido un piquete en su vida ha hecho más por la libertad, por la democracia y por España" que Isabel Díaz Ayuso.

Al hilo, Bergerot ha calificado de "éxito" la jornada de huelga y ha sacado pecho de la "fuerza sindical como fraternidad". "La fuerza de los sindicatos es la fuerza de los que solos se rompen, pero juntos lo pueden todo y son irrompibles", ha destacado.