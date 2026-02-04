Más Madrid respalda la creación de la Casa de Campo de Ambroz y la protección integral de sus lagunas

Rueda de prensa de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, y del portavoz del Grupo de Trabajo de la Casa de Campo de Ambroz, Miguel Ángel García, - MÁS MADRID

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Más Madrid ha expresado su respaldo a la creación de la Casa de Campo de Ambroz y a la protección integral de las Lagunas de Ambroz como gran espacio natural urbano del este de la capital, frente a los planes urbanísticos de la Nueva Centralidad del Este donde se prevé la construcción de 18.000 nuevas viviendas en San Blas-Canillejas.

Así lo ha trasladado su portavoz, Rita Maestre, durante una rueda de prensa celebrada junto a representantes miembros de las plataformas Salvar las Lagunas de Ambroz y del Corredor Ecológico del Este, en la que ha defendido la conservación de este enclave natural de cerca de 700 hectáreas y su integración en un corredor verde que conecte Madrid con Coslada y San Fernando de Henares.

Maestre ha asegurado que su formación "va a impulsar, difundir y poner todo el trabajo político" al servicio de esta iniciativa, que ha calificado como un proyecto "fundamental para proteger uno de los grandes pulmones verdes de la ciudad".

En este sentido, ha rechazado tanto el desarrollo urbanístico previsto como la continuidad de la actividad minera en la zona, al considerar que "ni el negocio del ladrillo ni una actividad minera impropia del momento actual pueden robar un espacio ambientalmente tan importante".

Maestre ha defendido que los planes de urbanización de la Nueva Centralidad del Este "tienen que abandonarse claramente", ya que "ponen en peligro a toda la zona, a su biodiversidad y a la salud pública de los muchos vecinos".

Por ello, la portavoz de Más Madrid ha anunciado además que su grupo llevará al Pleno de Cibeles del próximo mes de febrero una proposición para recabar el apoyo del resto de formaciones políticas a la conservación de las Lagunas de Ambroz, con el objetivo de que la iniciativa cuente con un respaldo "lo más amplio y unánime posible".

SE BUSCA LA PROTECCIÓN DE ESTE ESPACIO

Por su parte, el portavoz del Grupo de Trabajo de la Casa de Campo de Ambroz, Miguel Ángel García, ha explicado que el proyecto plantea una alternativa al modelo de crecimiento urbano tradicional, apostando por un gran espacio verde accesible para la ciudadanía que contribuya a mejorar la calidad del aire "en una de las zonas con peor calidad del aire de Madrid".

García ha alertado de que el ámbito, actualmente clasificado como suelo urbanizable no programado (SUNP), se encuentra "en una situación de amenaza a corto y medio plazo" debido tanto al desarrollo urbanístico proyectado como a la actividad minera existente.

Según ha detallado, los estudios de biodiversidad realizados durante más de seis años revelan valores ecológicos "excepcionales", incluso superiores a los de otros espacios protegidos como el Parque Regional del Sureste.

Asimismo, ha subrayado que la creación del corredor verde permitiría conectar espacios naturales, favorecer el intercambio genético entre especies y mejorar la permeabilidad urbana entre barrios actualmente separados por infraestructuras como carreteras o vías ferroviarias, que da como resultado un modelo de ciudad "más saludable y cohesionada".

El portavoz ha alertado además de que las lagunas se encuentran en una situación de "amenaza real a corto y medio plazo", tanto por el desarrollo urbanístico como por la actividad minera existente.

"Ambroz es un ejemplo de todo lo que se ha hecho mal, pero también de todo lo que se puede hacer bien", ha afirmado, al tiempo que ha defendido que el proyecto puede convertirse en "un ejemplo de éxito trasladable a otras ciudades de España y de Europa".

Durante la rueda de prensa también se ha abordado la situación jurídica de las lagunas desde el punto de vista hidrológico. García ha explicado que los estudios presentados en el planeamiento urbanístico apuntan a un origen freático de las aguas, lo que, según ha explicado, implicaría que son de dominio público.

"Si se confirma que son aguas subterráneas, la competencia pasa a la Confederación Hidrográfica del Tajo y cambia completamente el panorama", ha señalado, al tiempo que ha reclamado que estas masas de agua sean incluidas en su catálogo oficial para dotarlas de protección jurídica.