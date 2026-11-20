Archivo - Imagen de recurso de la alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar (PSOE) - CANAL 33 - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha decidido salirse del Gobierno de Velilla de San Antonio, en el que estaba en coalición con el PSOE, por falta de confianza y de cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los socialistas este mandato.

"Esta situación nos produce una profunda tristeza. Pero entendemos que la responsabilidad política también exige reconocer cuándo han dejado de existir las condiciones necesarias para continuar trabajando conjuntamente y de manera adecuada", sostiene el partido regionalista en un comunicado publicado en redes sociales. Esta no es la primera salida de un Gobierno en coalición con los socialistas, ya que hace menos de un año se rompía también la coalición en Coslada.

Sostiene Más Madrid que gobernar conjuntamente "no consiste únicamente en compartir responsabilidades", sino que también exige "planificación, coordinación, confianza y, por supuesto, cumplir los compromisos que se adquieren".

Ha criticado la "falta de personal técnico" en las áreas de Deportes, Infancia y Juventud para poder gestionar las instalaciones, actividades y proyectos municipales.

"Sin embargo, esta necesidad no se ha atendido con la planificación y la prioridad que requería, hasta llegar a la situación crítica actual: las áreas de Deportes, Infancia y Juventud se encuentran sin técnico municipal y, según las previsiones que se nos han trasladado, la cobertura estable de la plaza podría demorarse todavía varios meses", ha lamentado.

También han situado como uno de los motivos de la ruptura los incumplimientos de los acuerdos firmados con el PSOE, además de la falta de una relación basada en la confianza.

Ha explicado que dejan de garantizar el apoyo político a la gestión municipal y que a partir de este momento pasarán a valorar y votar "cada iniciativa municipal de manera independiente y autónoma".