Más Madrid sitúa como número 2 al Ayuntamiento a Daniel Ayuso, conocido en Instagram por sus videos de "barrios chungos"

El vallecano Dani Ayuso se lanza a la primera línea de la política municipal de la mano de Rita Maestre. La líder de la oposición en Cibeles registrará esta semana su candidatura para concurrir al proceso interno de primarias de Más Madrid - MÁS MADRID

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El activista vallecano Daniel Ayuso, el runner que recorre en vídeos de redes sociales lo que él considera como "barrios chungos" de Madrid, como Azca, Salamanca o El Viso, será el 'número 2' de Rita Maestre en la candidatura que la líder de la oposición registrará esta semana para concurrir al proceso interno de primarias de Más Madrid con el objetivo de disputarle la Alcaldía a José Luis Martínez-Almeida (PP) en 2027.

Ayuso, secretario de Organización de Más Madrid en la ciudad y vocal en la dirección regional, busca "reforzar el perfil de barrio de la candidatura", con una figura vinculada a Vallecas y muy activa en redes sociales. Su perfil, @dani_ayuso_vk, destaca en Instagram por su serie de videos 'Corriendo por barrios chungos de Madrid'.

Auxiliar administrativo de profesión, Ayuso ha vivido toda su vida en los distritos de Villa y Puente de Vallecas, donde ha desarrollado una "fuerte conciencia sobre la importancia de la lucha vecinal en la conquista de derechos sociales y mejoras para los barrios", según traslada a Europa Press el partido.

"Nada de lo que se ha conseguido en Vallecas, pero tampoco en Usera, en Villaverde, en Latina, en Carabanchel o en San Blas ha caído del cielo: cada parque, cada centro educativo, cada instalación deportiva, cada línea de autobús se ha peleado, y todavía el PP nos coloca en el sur y el sureste los vertederos, los crematorios o las depuradoras que jamás pondrían en Núñez de Balboa o El Viso", señala Ayuso en declaraciones a Europa Press.

El activista se autodenomina "panvallekano" y, como muchos aficionados del Rayo Vallecano, se desplazó a Leipzig para la histórica final de la Conference League del pasado 27 de mayo. También está implicado en movimientos asociativos, entre ellos la AFA del colegio público de su hijo en el Ensanche de Vallecas.

'CORRIENDO POR BARRIOS CHUNGOS DE MADRID'

En los últimos meses, Ayuso ha ganado popularidad en redes sociales con contenidos que tiran de la ironía y de humor para reivindicar la dignidad de los barrios populares frente a la desigualdad que, a su juicio, existe en Madrid.

Entre sus series más conocidas destaca 'Corriendo por barrios chungos de Madrid', en la que se le ve haciendo 'running' por algunas de las zonas más exclusivas de la capital para señalar "pelotazos urbanísticos o conexiones entre élites económicas y la derecha política madrileña". La serie surgió como respuesta irónica a otros contenidos "que tachaban a los barrios populares de zonas malas o poco recomendables". Ayuso también se ha lanzado en estos vídeos a correr por las calles siguiendo las distintas paradas y líneas de Metro de Madrid.

Algunos de sus vídeos han alcanzado los 2,3 millones de visualizaciones en Instagram, y son sus propios seguidores quienes le proponen nuevos lugares por los que correr en siguientes entregas.

Ayuso también suele abordar otros debates. Uno de sus vídeos con mayor impacto fue aquel en el que explicaba por qué su hijo lleva como primer apellido el de su madre.

"HAY UN MADRID FUERA DE LA M-30"

No todos sus contenidos, sin embargo, tienen un carácter político. En otros vídeos reivindica historias y rincones curiosos de Vallecas, como el desayuno de las conocidas como "ranas" de una chuchería de Vallecas.

"Hay un Madrid fuera de la M-30 de gente trabajadora del que se habla poco, pero que sostiene esta ciudad todos los días y que es invisible para el Ayuntamiento a la hora de repartir recursos e inversiones. Por eso me presento a este proceso de primarias, para defender en las próximas elecciones la dignidad de nuestros barrios tal y como hicieron antes Félix López-Rey o Paco Pérez", ha señalado Ayuso. El histórico activista López-Rey, líder vecinal de Orcasitas, se jubilaba este mandato después de haber dado el salto a la política institucional de la mano de Más Madrid.

El 'número 2' de Maestre ha añadido que, como "orgulloso vecino de las Imborrables Vallekanas" y "harto de años de abandono", quiere que los vecinos de los barrios obreros "dejen de ser ciudadanos de segunda" y acabar con "la brecha social y territorial" existente en la ciudad de Madrid.

"REPRESENTA EL RELEVO GENERACIONAL DE LA LUCHA VECINAL"

Por su parte, Rita Maestre ha destacado que Daniel Ayuso "representa el relevo generacional de la lucha vecinal de los barrios trabajadores de Madrid y el orgullo vallecano" que, a su juicio, son "imprescindibles para construir el cambio".

"Es un lujo contar con su forma de entender la política como un compromiso diario con lo concreto, y con su capacidad de trabajo, pero además sobre todo es una garantía de que el proyecto con el que vamos a recuperar la Alcaldía en 2027 tiene los pies en los barrios y sus necesidades reales", ha afirmado Maestre.

Más Madrid celebra estas semanas su proceso interno de primarias para configurar la candidatura a la Asamblea de Madrid y a varios municipios en 2027, entre ellos la ciudad de Madrid. El plazo de presentación de candidaturas concluye el 20 de junio, las votaciones se celebrarán del 4 al 6 y la proclamación de resultados está prevista para el día 8. El día 21 se publicarán las listas provisionales.