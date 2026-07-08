Más Madrid subraya que UCO solo pide "hacer su trabajo" al pedir acceso a la información tributaria del novio de Ayuso

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha subrayado este miércoles que el juez que investiga a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo "único que le está pidiendo a la Guardia Civil al juez es poder hacer su trabajo" al pedir acceso a su infromación tributaria.

Así lo ha señalado la portavoz de la formación regionalista, Manuela Bergerot, en declaraciones a los medios de comunicación tras saberse que el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha admitido a trámite un recurso de apelación presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra la decisión del instructor de rechazar la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para recabar información tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social en la investigación que afecta a Alberto González Amador por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.

"Estamos hablando de delitos económicos graves y no puede faltar ninguna información para investigarlos a fondo. Si el aumento de patrimonio del novio de Ayuso es legítimo, entonces seguro que lo puede demostrar en sus declaraciones de impuestos", ha planteado Bergerot.

En cambio, ha deslizado que si "como parece se ha enriquecido haciendo tratos opacos con Quirón", esto debe investigarse "hasta el final" y no puede el juez "dedicarse a ralentizar la investigación".

"Necesitamos una justicia implacable con toda la corrupción y como los jueces pongan la lupa sobre los negocios de Ayuso con Quirón, la presidenta lo va a tener muy difícil para seguir en el cargo", ha rematado Bergerot.