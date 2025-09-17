Más Madrid tacha a Ayuso de "embajadora del genocidio" y reivindica que la comunidad educativa "está con pueblo de Gaza"

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha tachado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "embajadora del genocidio" y ha reivindicado que la comunidad educativa "está con el pueblo de Gaza".

"Ayuso demuestra una vez más que no está a la altura de la solidaridad del pueblo madrileño con la libertad de Palestina", ha destacado en redes sociales en relación a las quejas de profesores a los que se habría pedido descolgar banderas palestinas y muestras de apoyo a Gaza en los centros escolares.

Marea Palestina ha alertado de que varios centros educativos de la región han recibido una orden de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de retirar banderas o muestras de apoyo a Gaza, mientras que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha negado la instrucción, pero ha recordado que los colegios "deben ser absolutamente apolíticos".

Tal y como ha avanzado 'El País' y ha confirmado un portavoz de la plataforma a Europa Press, algunos colegios han recibido desde hace unos días "una inspección" para retirar toda simbología que tenga que ver con Palestina. Esta tarde, a las 17 horas, los docentes que forman parte de la asociación tratarán el tema y las posibles medidas que tomarán en una asamblea abierta en el Ateneo La Maliciosa.

Desde la Consejería que lidera Emilio Viciana han negado que se haya dado alguna instrucción general sobre banderas o cualquier otro aspecto. "Únicamente cuando las Direcciones de Área Territorial (DAT) conocen que algún centro quiere organizar actividades que pudieran tener relación con alguna cuestión política, recuerdan a los directores que los centros educativos deben ser absolutamente apolíticos", han insistido a Europa Press.