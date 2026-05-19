Más Madrid tacha de "dañino" que la derecha use la memoria como "batalla partidista" con la Real Casa de Correos

Archivo - Fachada de la Real Casa de Correos - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha criticado este martes que la derecha use la memoria como "batalla partidista" después de que la Audiencia Nacional haya acordado la suspensión cautelar de la declaración de Lugar de Memoria Democrática de la Real Casa de Correos, sede de la Dirección General de Seguridad durante el franquismo, a raíz de un recurso presentado por la Comunidad de Madrid.

Así lo ha trasladado la portavoz de la formación regionalista en la Asamblea, Manuela Bergerot, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en las que ha tachado de "dañino" que la derecha, a sus ojos, no enfoquen la memoria como "una cuestión de Derechos Humanos".

"Hay que ver lo que le gusta a Ayuso hablar de los sótanos en México y lo poco que le gusta hablar de lo que tiene debajo del despacho en la Real Casa de Correos", ha lanzado Bergerot.

La portavoz de Más Madrid ha advertido de que "por mucho que traten de esconderlo" hubo "torturas" por personas como Billy El Niño por sus ideas políticas. Es por ello que entiende que "recordar las torturas y la represión franquista no convierte a Madrid en una región peor" sino que demuestra "madurez democrática y respeto por quienes lucharon por las libertades".

"Ninguna institución democrática debería sentirse incómoda porque se reconozca a quienes fueron perseguidos, encarcelados o torturados por defender la libertad", ha rematado.

La Audiencia Nacional ha decidido suspender de forma cautelar el acuerdo del Ejecutivo central de Pedro Sánchez que declaraba Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid ubicada en la Puerta del Sol y que albergó en el franquismo la Dirección General de Seguridad, denunciada como lugar donde la disidencia fue detenida y torturada en la dictadura.

Los magistrados consideran que "no puede afirmarse de forma categórica que la imagen de la sede de la Presidencia pueda sufrir un menoscabo irreversible, pero sí puede afirmarse que no es posible negar de forma categórica dicha incidencia negativa", desde una "aproximación preliminar y poco intensa de la cuestión debatida".