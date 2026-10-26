Más Madrid tacha de "pelotazo" la recalificación del Ayuntamiento de los terrenos de la ciudad deportiva del Real Madrid

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y los concejales de Mas Madrid muestran un cartel de Maricarmen durante un Pleno extraordinario en el Palacio de Cibeles, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha tachado de "pelotazo" la recalificación del Ayuntamiento de la capital con los terrenos de la ciudad deportiva del Real Madrid.

Según ha señalado Maestre este lunes en una rueda de prensa, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, han dado un "pelotazo" urbanístico. Se refiere así a un espacio de "448.000 metros cuadrados en los terrenos de Valdebebas" que el Consistorio otorgó al club. Tras esta recalificación, la portavoz ha señalado que, ahora, en estos "terrenos de uso deportivo", "van a poder construirse hoteles de lujo u hospitales privados".

El Ayuntamiento encargó a una consultora un estudio económico para concluir si la operación era o no viable. Este documento salió adelante con un error en el que el ingreso público aumenta de 1,46 millones de euros al año a 98,6 millones, según han adelantado esta mañana la 'Cadena SER' y el diario 'El País'.

Desde el Consistorio han reconocido un "error material" en la recalificación que se subsanará por parte de la Administración municipal, según han informado fuentes del Ayuntamiento a Europa Press.

CAJERO AUTOMÁTICO DE GRANDES EMPRESAS

Maestre ha afeado que con esta operación se ha multiplicado "de 70 millones de euros hasta 360 el valor de esos terrenos" y ha apuntado a que el Consistorio "considera las arcas públicas y el suelo público" como "el cajero automático de grandes empresas".

Ha hecho hincapié en que, a través de este informe, Florentino Pérez "va a embolsarse más de 250 millones de euros a costa de todos los madrileños", ya que, ha insistido Maestre, se trata de suelo público.