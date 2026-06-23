Más Madrid tilda de "vergüenza" que Aldama "se quede libre": "Solo le hace falta ir de número 2 en la lista de Ayuso"

La portavoz de Mas Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante una sesión plenaria, en la Asamblea de Madrid, a 18 de junio de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid cierra curso político con un Pleno en el que se aprueban dos leyes y con la - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha tildado de "absoluta vergüenza" que el empresario Víctor de Aldama "se quede libre y no vaya a devolver esos 3,7 millones de euros que robó a todos los españoles" y ha lanzado que "solo le hace falta ir de número 2 en la lista electoral" de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en los próximos comicios para "completar esta conversión a ídolo de la derecha".

Así lo ha manifestado este martes a los medios de comunicación, acompañada por la líder de la oposición en el Ayuntamiento, Rita Maestre, desde el edificio de grupos municipales un día después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo, que ha condenado al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses y Aldama a cuatro años y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.

"Los condenados, bien condenados están. Todos aquellos que durante la pandemia metieron la mano en la caja para enriquecerse mientras morían personas merecen condena y una sanción ejemplar frente a todos los que también hicieron lo mismo y todavía no están siendo juzgados", ha defendido.

Al hilo, Bergerot ha calificado de "absoluta vergüenza" que el empresario "se quede libre" cuando "ha quedado acreditado por esos informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), que fue el principal corruptor y el jefe de la trama".

"Su única colaboración con la justicia ha sido ir por todos los platos de televisión arremetiendo contra todos los miembros del Gobierno de España. Aldama es un corrupto con todas las letras y yo diría que solo le hace falta ir de número 2 en la lista electoral de Isabel Díaz Ayuso para completar esta conversión a ídolo de la derecha", ha lanzado.

"EL PSOE DEBE LIMPIAR SU CASA"

Por otro lado, la portavoz de Más Madrid en la Cámara regional ha recalcado que "una de las primeras medidas" que exigieron al PSOE cuando se conocieron estos casos de corrupción fue que "limpiara su casa y que demostrara que eran casos aislados dentro de su partido".

"Para demostrarle a la ciudadanía, no solo a los votantes socialistas que estaban viendo horrorizados todas esas informaciones, sino para que volviéramos a construir esa confianza en el votante progresista. El PSOE debe limpiar su casa para evitar que sea un lastre para todo el espacio progresista de este país", ha insistido.

Bergerot ha defendido que "la izquierda" del Ejecutivo central "está empujando para mejorar la vida a millones de españoles". Ha añadido que "todavía tienen mucho trabajo que hacer", por lo que ha reclamado a los socialistas seguir "este camino".

"UNA JUSTICIA QUE VA A DOS VELOCIDADES"

"Desde Más Madrid venimos denunciando la corrupción venga de donde venga y esperamos no solo que caigan estos corruptos sino que aspiramos a que se investigue a los corruptores", ha defendido la líder de la oposición en la Cámara de Vallecas, que cree que en España "hay una justicia que va a dos velocidades".

En este sentido, Bergerot espera que sigan avanzando las investigaciones entorno a Alberto González Amador, pareja de la jefa del Ejecutivo autonómico. "Si la UCO pudiera acelerar esos informes para acceder a las cuentas bancarias y se viera por fin cuál es la trama en ese triángulo amoroso entre Quirón, Alberto González Amador e Isabel Díaz Ayuso, el que estaría en Soto del Real y no durmiendo en el ático sería Alberto Quirón. Y a Ayuso se le haría muy complicada su siguiente campaña", ha concluido.