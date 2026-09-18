Más Madrid ve a Ayuso "desquiciada" con el ático porque "sabe que las explicaciones" que ha dado "no son suficientes"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i), y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (1 fila, i), durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ve a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "desquiciada" con el ático de 6,3 millones de euros en Chamberí porque "sabe que las explicaciones" que ha dado "no son suficientes".

Así lo ha afirmado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, en una entrevista con 'La Sexta', recogida por Europa Press después de unas declaraciones de Ayuso a medios de comunicación sobre el ático en Alcalá de Henares.

Ayuso ha apuntado, visiblemente enfadada, a una "mafia de Estado" contra ella por la compra del ático de Chamberí y ha defendido que "jamás" quiso comprarse una casa, algo que cree que es "una memez".

Bergerot ha cuestionado que Ayuso, como ha señalado ella en el canutazo, no tenga que saber "quién dio la orden" de comprar este inmueble en el Paseo General Martínez Campos.

"Tremenda, está desquiciada, porque sabe perfectamente que las explicaciones de ayer y las de hoy no son suficientes, porque nos hemos dado cuenta toda España de que nos ha mentido de izquierda a derecha. Está clarísimo que Ayuso está en su peor momento", ha rematado.