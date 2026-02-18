Más Madrid vincula la salida de Viciana con que llevó a la Justicia el 'caso FP": "Es la línea roja para el Clan Ayuso"

Archivo - La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha vinculado este miércoles la salida del Gobierno regional del ya exconsejero de Educación, Ciencia y Universidades Emilio Viciana con que llevó a la Justicia el conocido como 'caso FP'.

Así lo ha trasladado la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en declaraciones a los medios de comunicación en las que ha afirmado que "Viciana se atrevió a señalar la corrupción del PP y esa es la línea roja que existe para el Clan Ayuso".

Se trata de la investigación en la Justicia de presunto fraccionamiento ilegal de contratos en las obras de centros de Formación Profesional. El Ejecutivo madrileño en marzo de 2024 envió un informe a la Fiscalía Provincial de Madrid para que investigara las presuntas irregularidades. Además, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid pidió personarse como acusación particular.

"Viciana ha sido ceso por su incapacidad para enfrentar la Ley de Universidades, pero también por denunciar el Caso FP, una red de corrupción político empresarial para adjudicar contratos de obras a empresarios amigos saltándose las leyes de contratación", ha asegurado Bergerot.

Este miércoles ha tomado posesión como nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades Mercedes Zarzalejo, quien tiene como principal misión desbloquear la Ley de Universidades, principal proyecto de su área esta legislatura y que lleva encallada desde hace meses.