Más de un millón de madrileños se encuentra en exclusión social por falta de ingresos y dificultades con la vivienda

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 19,6% de la población de la Comunidad de Madrid, es decir, 1,3 millones de personas, se encuentra en exclusión social por la falta de ingresos y las dificultades relacionadas con la vivienda, el empleo, la salud o la educación, según ha alertado este martes Cáritas en una rueda de prensa.

Son algunas de las conclusiones del 'Informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid: Resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales 2024', en el que han trabajado casi 500 personas que han entrevistado a una muestra representativa de hogares en todo el territorio.

El secretario técnico de la Fundación FOESSA y coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española, Raúl Flores, ha señalado que la exclusión social no hace referencia únicamente a la falta de ingresos, sino que engloba "la acumulación" de otras dificultades relacionadas con la vivienda, el empleo, la salud, la educación, e incluso problemas para mantener relaciones sociales.

El estudio ha determinado que pese a que el nivel de exclusión se ha reducido 2,5 puntos con respecto a 2021, no se han recuperado los niveles anteriores a la pandemia. Esto implica que hay 230.000 personas más en situación de exclusión social que en el año 2018.

Además, se puede apreciar una erosión de la clase media y un aumento de la exclusión severa, lo que implica que el crecimiento económico de la región no ha ido acompañado de una evolución similar en los niveles de integración social.

LA VIVIENDA, EPICENTRO DE DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN

Flores ha señalado que actualmente el problema de la vivienda afecta al 23% de la población madrileña. También ha detallado que más de la mitad de los hogares en régimen de alquiler destinan a los gastos de vivienda más del 30% de su presupuesto mensual. "Los precios, bien de compra o de alquiler, crecen mucho más rápido que los ingresos", ha añadido.

Asimismo, 390.000 hogares, una vez pagados los gastos básicos, cae por debajo del umbral de la pobreza severa y más de un millón de personas están en situación de vivienda insegura o inadecuada.

"400.000 personas residen en una vivienda insegura por inestabilidad o por dificultades legales y 700.000 personas en la Comunidad de Madrid residen en una vivienda inadecuada, con problemas de hacinamiento, habitabilidad e insalubridad", ha especificado el secretario técnico.

El informe también ha revelado que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) solo llega al 42% de las personas en pobreza severa en Madrid. Además, la Renta Mínima de Inserción (RMI) de Madrid ha caído de una cobertura del 0,97% de la población en 2018, con 25.292 titulares, a solo un 0,02% en 2024, es decir, 475 titulares.

EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO NO MEJORA LA INTEGRACIÓN SOCIAL

Madrid es la comunidad autónoma donde más ha crecido el empleo, pues desde 2018 el número de personas ocupadas ha aumentado un 15% y la tasa de paro ha descendido al 9%. Sin embargo, la exclusión no mejora debido al "estancamiento" de los salarios en términos reales, al precio de la vivienda y a la precariedad laboral.

Flores ha indicado que la "gran paradoja" madrileña reside en que la recuperación del empleo no se traduce en una reducción de la exclusión social. En esta línea, el 11% de los hogares madrileños están afectados por problemas de exclusión en el empleo, por motivos como inestabilidad laboral grave, parcialidad involuntaria o desempleo.

También existe desigualdad en el derecho a la salud, a pesar de que ha mejorado respecto a 2021. Sin embargo, el estudio refleja que el 6% de la población no puede permitirse una terapia psicológica, que 1 de cada 5 madrileños no puede hacer frente a tratamientos odontológicos o que el 13% de la población tiene dificultades para afrontar el gasto de medicinas o tratamientos.

INFANCIA, MIGRANTES Y HOGARES MONOPARENTALES

La población menor de 18 años, las personas migrantes y los hogares monoparentales encabezados por mujeres presentan tasas de exclusión muy superiores a la media regional.

El 27% de las personas menores de edad están en exclusión. Esta cifra triplica la de las personas mayores de 65 años. Los datos de informe demuestran que la pobreza se hereda y que el código postal donde se nace está muy relacionado con el riesgo de exclusión.

También se observa que los hogares monoparentales, de los cuales el 85% están encabezados por mujeres, tienen una tasa de exclusión del 39,9%, diez puntos por encima de la media. En lo que respecta a las personas migrantes, la tasa de exclusión se eleva hasta el 45%, triplicando la de la población española.

Por todo ello, la directora de Cáritas Comunidad de Madrid, Carmen Polo, ha expresado la importancia del informe y la necesidad de trabajar en consenso con gobiernos, administraciones, empresas, instituciones sociales y con "toda" la sociedad. "Es un trabajo que solamente si lo hacemos conjuntamente podremos conseguirlo", ha añadido.

"No fallan las personas, falla el sistema. El mito de la pasividad de las personas en situación de pobreza y de exclusión social, esa idea de que viven de prestaciones sociales, sin buscar soluciones o emprender acciones para su inclusión, es falsa", ha concluido Flores.