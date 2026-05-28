Más de treinta entidades convocan una "pitada popular" contra David Pérez por su "maltrato" a asociaciones de Hortaleza - COORDINADORA DE ENTIDADES DE HORTALEZA

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de asociaciones y colectivos integrados en la Coordinadora de Entidades de Hortaleza han convocado este viernes una "pitada popular" contra el concejal-presidente del distrito, David Pérez (PP), al que acusan de "maltrato sistemático" al tejido vecinal y de "constantes ataques" a la participación ciudadana.

La protesta, según indica la Coordinadora en un comunicado, tendrá lugar a las 20 horas en el auditorio Pilar García Peña del parque Pinar del Rey, coincidiendo con la intervención del concejal previa al pregón de las Fiestas de Primavera de Hortaleza, que este año correrá a cargo del XV Hortaleza Rugby Club.

"Ya que el concejal no nos escucha, hagamos que nos oiga muy fuerte", han señalado los convocantes, que animan al vecindario a acudir con silbatos y "ganas de hacer ruido". Las entidades han precisado que la protesta irá dirigida únicamente a David Pérez y que durante la intervención de los pregoneros guardarán silencio, "como en años anteriores".

La Coordinadora, que convoca esta protesta por tercer año consecutivo, sostiene que en Hortaleza "sobran los motivos para protestar" contra el concejal. "Ha prohibido fiestas y festivales de música organizados por el vecindario, ha eliminado el ciclo de conciertos de jazz más longevo de Madrid, ha impuesto una absurda 'ley seca' de forma arbitraria en algunos festejos", enumeran las entidades.

Todo ello, advierten, con el objetivo de "ahogar" a las asociaciones vecinales y "acabar" con sus actividades culturales y festivas. "Por eso le llaman el concejal aguafiestas, aunque este viernes seremos los vecinos y vecinas del distrito quienes le agüemos la fiesta a David Pérez", han trasladado desde la Coordinadora.

BASES DE CASETAS

Además, la Coordinadora ha afeado su exclusión del recinto ferial mediante lo que han calificado como "artimañas". En concreto, acusa a Pérez de modificar "a su antojo" las bases de adjudicación de casetas para dejar fuera a entidades críticas con su gestión.

"Las casetas son una fuente de financiación importante para estas entidades sin ánimo de lucro. En particular para Radio Enlace, una emisora sin publicidad ni ánimo de lucro que todos los días emite informativos locales y que tenía caseta desde hace 30 años; era sin lugar a dudas la más popular de las fiestas", han explicado desde la Coordinadora.

En relación con las casetas de las Fiestas de Primavera, fuentes municipales habían apuntado a Europa Press que el procedimiento de adjudicación se desarrolló mediante concurrencia pública y conforme al baremo establecido en las bases.

Según detallaron, tras producirse un empate entre varias solicitudes, se realizó un sorteo público "con total transparencia" ante funcionarios municipales y representantes de las entidades participantes.