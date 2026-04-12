Matadero Madrid arranca el martes Biophest con más de 30 actividades y nuevas propuestas como un ciclo de cine

Archivo - Sesión musical de Joe Patitucci en Biophest - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Matadero Madrid arrancará el próximo martes, 14 de abril, la segunda edición del festival Biophest, que se celebrará hasta el día 19 con más de 30 actividades, una programación ampliada a seis días y novedades como la incorporación de un ciclo de cine, con el objetivo de estrechar los vínculos entre el ser humano y la naturaleza.

El festival, organizado por Intermediae Matadero y comisariado por Elena Páez y Eva F. Cortés, ofrecerá talleres, conferencias, música, cine, instalaciones vegetales, rutas guiadas y actividades para todos los públicos, en una edición que girará en torno al concepto de 'paisaje mosaico', que alude a territorios donde conviven distintos usos del suelo.

La cita reunirá a artistas, músicos, naturalistas y científicos de ámbito internacional, junto a agentes locales que divulgarán la diversidad de los entornos naturales que rodean el espacio. Además, el espíritu del cineasta y artista británico Derek Jarman, y su vínculo con la naturaleza, estará presente de forma transversal en el festival.

CINE Y NATURALEZA

Como principal novedad, Biophest incorpora el ciclo cinematográfico 'Docu natura por Água das Pedras', que se desarrollará los días 14, 15 y 16 de abril en Cineteca Madrid.

El programa incluye 'The Garden' (1990), de Jarman; 'The Secret Life of Plants' (1978), con banda sonora de Stevie Wonder; y 'Sembradoras de vida' (2019), con presentaciones a cargo de las comisarias, del comisario musical Diego Fernández y de la historiadora del arte Aurora Carmenate Díaz.

Durante el próximo fin de semana se celebrarán asimismo seis talleres centrados en la biofilia (el vínculo emocional entre seres humanos y plantas) dirigidos a público infantil y adulto.

Los talleres infantiles gratuitos, como 'El desafío del bosque' y 'La naturaleza de los objetos', permitirán a niños a partir de seis años aprender jugando, con el patrocinio de la Asociación para la Certificación Española Forestal (PEFC España). Por su parte, el público adulto podrá explorar prácticas como el bordado, la estampación, la cianotipia o el trabajo con semillas, plantas aromáticas y esquejes.

La programación incluirá también seis conferencias gratuitas en la Sala Plató de Cineteca Madrid con expertos en distintas disciplinas. Entre ellos figuran la neurocientífica Nazareth Castellanos, que abrirá la jornada del 18 de abril con la ponencia 'La respiración, una puerta al cerebro'; el psicólogo José Antonio Corraliza; la socióloga Helen Torres; y el filósofo Michael Marder, que intervendrá el 19 de abril. Completan el programa el naturalista Joaquín Araújo y la mesa redonda 'El arte de cuidar el paisaje: mosaicos que apagan incendios'.

CUATRO INSTALACIONES QUE CONECTAN ARTE Y MUNDO VEGETAL

En el apartado expositivo, la Nave Una acogerá del 17 al 19 de abril cuatro instalaciones de acceso libre que conectan arte y mundo vegetal. Entre ellas destaca 'Oasis improbable', de María Eugenia Diego, inspirada en el jardín de Derek Jarman, así como 'Photosynthesis', del colectivo XenoVisual Studies; 'Chemical Calls of Care II', de Yolanda Uriz; y la muestra '¿Qué cosechamos?', organizada por Ecosecha. Además, el sábado 18 se celebrará una lectura de los diarios de Jarman dinamizada por Javier Pérez Iglesias.

La programación musical, comisariada por Diego Fernández, ofrecerá actuaciones de acceso libre vinculadas al universo vegetal. El viernes 17 actuará Anthonius con 'Música para bonsáis'; el sábado 18, Teo Lucadamo reinterpretará el álbum 'The Secret Life of Plants'; y el domingo 19 cerrará el DJ John Gómez con 'De la semilla al ritmo'. También participará el artista Joe Patitucci con su proyecto 'PlantWave'.

El festival incluirá igualmente la propuesta participativa 'Venus atrapamoscas', que se celebrará el 19 de abril en Terrario y Nave Una, donde el público adulto transformará residuos en piezas de moda efímera inspiradas en plantas, en una actividad dirigida por Clara Macías Carcedo con creación sonora de Raquel Martínez Muñoz.

CUATRO RUTAS GUIADAS

Biophest se completa con cuatro rutas guiadas gratuitas para explorar el entorno natural, como un recorrido por el río Manzanares o visitas al Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela, guiadas por especialistas como Carmen Haro, Laura Milena Ramírez, Malú Cayetano, Aixa González o el propio Joaquín Araújo.

Las entradas para los talleres de adultos y las proyecciones están disponibles en las páginas web de Matadero Madrid y Cineteca Madrid, mientras que las rutas guiadas gratuitas pueden descargarse ya en intermediae.es.

El festival cuenta con el patrocinio de Água das Pedras y PEFC España y se enmarca en la línea de trabajo de Intermediae centrada en la permacultura y la ecología crítica.