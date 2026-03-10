Matadero Madrid celebrará en abril la 2ª edición de Biophest para explorar el vínculo entre el ser humano y naturaleza

Sesión musical de Joe Patitucci en Biophest - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Matadero Madrid acogerá del 14 al 19 de abril la segunda edición del festival Biophest, una cita cultural que reunirá cine, arte, ciencia y música para profundizar en la relación emocional entre el ser humano y la naturaleza.

El encuentro, organizado por Intermediae Matadero y comisariado por la experta en botánica urbana Elena Páez y la especialista en comunicación cultural Eva F. Cortés, ampliará su programación tras el éxito de su primera edición y ofrecerá más de 30 actividades dirigidas a todos los públicos, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El festival se desarrollará así durante seis días con propuestas que incluyen cine, conferencias, talleres, instalaciones artísticas, rutas guiadas y conciertos, en una edición, la de 2026, que girará en torno al concepto de "paisaje mosaico".

La cita contará con la participación de artistas, músicos, naturalistas y científicos de ámbito internacional, y tendrá al cineasta y artista británico Derek Jarman (1942-1994) como hilo conductor de la agenda.

CICLO DE CINE SOBRE NATURALEZA

Entre las propuestas de esta edición se encuentra el ciclo cinematográfico 'Docu natura por Água das Pedras', que servirá de antesala a las actividades del fin de semana. En este marco, Cineteca Madrid proyectará tres películas centradas en la relación entre las personas y el entorno vegetal.

El programa arrancará el 14 de abril con 'The Garden' (1990), dirigida por Derek Jarman. Le seguirá el 15 de abril 'The Secret Life of Plants' (1978), de Walon Green, con banda sonora original de Stevie Wonder. Cerrará el ciclo el documental 'Sembradoras de vida' (2019), de Diego Sarmiento y Álvaro Sarmiento. Las sesiones contarán con presentaciones de las comisarias del festival, del comisario musical Diego Fernández y de la curadora e historiadora del arte Aurora Carmenate Díaz.

INSTALACIONES ARTÍSTICAS Y EXPOSICIONES

Dentro de Biophest, el espacio Nave Una de Matadero albergará del 17 al 19 de abril cuatro instalaciones de acceso libre que conectan arte contemporáneo y mundo vegetal.

Entre ellas destaca 'Oasis improbable', de María Eugenia Diego (KOKON), inspirada en el jardín que Derek Jarman cultivó en una playa de guijarros. En torno a esta obra, el director de la biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Javier Pérez Iglesias, dinamizará una lectura pública de los diarios del cineasta.

También se presentará 'Photosynthesis', del colectivo XenoVisual Studies, una instalación que plantea la posibilidad de "alimentar" plantas a través de imágenes; 'Chemical Calls of Care II', de Yolanda Uriz, centrada en la comunicación audio-olfativa con especies aromáticas; y la muestra '¿Qué cosechamos?', organizada por Ecosecha, dedicada a la diversidad de variedades agrícolas locales.

CONFERENCIAS SOBRE BIOFILIA

Por su parte, la Sala Plató de Cineteca Madrid también se suma a la programación con seis conferencias gratuitas en torno a la biofilia, el vínculo emocional entre seres humanos y plantas.

La jornada del 18 de abril se abrirá con la investigadora y neurocientífica Nazareth Castellanos, que abordará la relación entre respiración, cerebro y naturaleza. Posteriormente, el psicólogo José Antonio Corraliza analizará la conexión entre naturaleza y emoción desde la psicología ambiental, mientras que la socióloga Helen Torres hablará del papel de los hongos y el micelio como metáfora para pensar nuevas formas de vida.

El domingo 19 de abril intervendrá el filósofo canadiense Michael Marder, referente internacional del denominado pensamiento vegetal, y el naturalista y divulgador Joaquín Araújo, colaborador en sus inicios del divulgador Félix Rodríguez de la Fuente. El programa se completará con una mesa redonda titulada 'El arte de cuidar el paisaje: mosaicos que apagan incendios'.

MÚSICA, TALLERES Y RUTAS BOTÁNICAS

La programación musical del festival, comisariada por Diego Fernández, ofrecerá actuaciones de acceso libre, también vinculadas al mundo vegetal.

Así, el artista estadounidense Joe Patitucci presentará su proyecto 'PlantWave', que traduce en música datos emitidos por plantas vivas, mientras que Teo Lucadamo reinterpretará el álbum Journey Through 'The Secret Life of Plants' de Stevie Wonder. El cierre correrá a cargo del DJ británico John Gómez con la sesión 'De la semilla al ritmo'.

El festival incluirá además seis talleres dirigidos a público infantil y adulto para explorar la biofilia mediante actividades creativas y educativas. De este modo, los más pequeños podrán participar en propuestas patrocinadas por PEFC España, mientras que el público adulto podrá experimentar técnicas artísticas vinculadas al universo vegetal o aprender sobre semillas, plantas aromáticas y esquejes.

MODA EFÍMERA Y PASEOS POR EL ENTORNO NATURAL

El programa se completará con la actividad participativa Trashion, que el 19 de abril invitará a transformar residuos en piezas de moda efímeras inspiradas en plantas. La propuesta, dirigida por Clara Macías Carcedo con creación sonora de Raquel Martínez Muñoz, culminará con el desfile-performance 'Venus atrapamoscas'.

Biophest también organizará cuatro rutas guiadas para descubrir el entorno natural cercano, entre ellas un recorrido botánico por el río Manzanares y visitas al Invernadero del Palacio de Cristal de Arganzuela.

El festival cuenta con el patrocinio de Água das Pedras y PEFC España y se enmarca en la línea de trabajo de Intermediae centrada en la permacultura y la ecología crítica. Toda la programación está disponible en la página web de Matadero. Algunas de las actividades requieren de inscripción previa en intermediae.es, a partir del 8 de abril.